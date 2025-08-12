BRUTALAN RAT BORE SANTANE I ENE ČOLIĆ: Pljušte žestoke uvrede na sve strane, opšti haos u programu uživo! (VIDEO)

Sve gori od njihovog suočavanja!

U toku je emisija "Narod pita". Voditelj Darko Tanasijević večeras je ugosio Enu Čolić, Milenu Kačavendu i Ivana Marinkovića. Usledilo je novo telefonsko uključenje, a javio se Bora Santana.

- Poseban pozdrav za avatara i našu romsku snajku. Neću mnogo da je vređam jer je znam godinama, borila se od šatora do elitnih klubova. Bila je na piću sa mnom iRamonom, moj drug je njenom sinu kupovao patike od srca. Devojko, to što si navikla da te lažu momci, a ni nisu ti bili momci, da si živela u stanovima koji nisu njihovi. Živela si u zabludi da si u vezi sa dečkom koji ti nije znao ni ime. Ona odlično zna da su me juče njeni bivši momci od po tri, četiri dana molili, drugarice se ne druže sa njom jer je svakoj skinula dečka. Prvo ću Ivo da ti spomenem, a ostala imena neću da kažem. On je potrošio sve pare, odrao ih je za pare. Ti si na kvarno uletela na kuću kod čoveka na Zlatiboru - govorio je Bora.

- Nije se šokirao nego je sišao da mi unese kofer. Vas nije znao kako da izbaci jer ste igrali Soni, dao ti je Soni da bi izašao malo iz njegovog stana. Svake godine ti je lomio kolač na slavi koliko si ga cenio da ti bude drug, a sad ga blatiš jer ne može da ti odgovori - rekla je Ena.

- Treba da te bude sramota, nije ni čudno jer si stavila te kineske zubiće - rekao je Bora.

- Seljačino, dživerska seda idi kopaj po kontejnerima, to ti priliči - dodala je Ena.

- Izj*balo te celo društvo - poručio je Bora.

Autor: A. Nikolić