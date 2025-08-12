AKTUELNO

Svi detalji afera sa poznatima: Ena odjavila Breskvičinog brata, pa priznala da li se čula sa Đanijevim sinom! (VIDEO)

Otvorila sve karte!

U toku je emisija "Narod pita". Voditelj Darko Tanasijević večeras je ugosio Enu Čolić, Milenu Kačavendu i Ivana Marinkovića

- Ena, kad govorimo o Breskvičinom bratu Munjez je rekao da si bila sa njim u kontaktu kad si napustila Elitu. Kako je došlo do toga? - pitao je voditelj.

Haos ne prestaje: Ivan urniše Enu bez prestanka, Kačavendu nahvalio za sve pare! ŠOK (VIDEO)

- Javio se, odgovorila sam mu normalno jer smo ostali u super odnosima. Razgovarali smo za oglašavanje, a kad sam videla da ima drugačije namere ja sam prekinula komunikaciju. Što se tiče drugog puta da smo se čuli poslao mi je video sa Munjom, Munja mi se tu obraća i sve to je video Jovan jer su to pokušali da mu poture. Ja sam tad otpratila Breskvicinog brata jer bleji sa Munjom, nemamo komunikaciju više i to je to - govorila je Ena.

Foto: Instagram.com

DŽUKELA S AVATARSKOM FACOM: Bora Santana uputio žestoke reči Eni, pa izazvao njenu reakciju: ON JE KONTEJNER OD OSOBE! (VIDEO)

- Pominjali ste Đanijevog sina, postoji fotka gde se ljubite, da li si sa njim stupila u kontakt? - pitao je Darko.

- Ne, on je oženjen. Ja sam Peji predstavila kakav nam je odnos, samo nisam rekla da se dogodio taj poljubac jer je bio beznačajan. To je rešena stvar, ne znam kome da se pravdam. Marko je tad bio klinac, bio je jako zaljubljen u mene - pričala je Ena Čolić.

Foto: TV Pink Printscreen

