FANTASTIČNA ČETVORKA: Večeras u Narod pita stižu Terza i Slađa, a sa njima dolaze Dragana i Mrvica! Spremni da se suoče nakon svega

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Veliko superfinale najgledanijeg rijalitija "Elita 8" održano je nedavno na TV Pink i oborilo je sve rekorde gledanosti. Učesnici su privukli veliku pažnju javnosti tokom boravka u Beloj kuću, a samo su najbolji digurali do superfinala.

Kako se život aktuelnih učesnika koji su punih deset meseci intrigirali javnost svojim boravkom u "Eliti" nastavio i nakon superfinala. Redovno ćete imati priliku da na TV Pink gledate Emisiju "Narod pita".

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Večeras od 22h na TV Pink startuje novo izdanje emisije "Narod pita", a voditelj Darko Tanasijević ugostiće njih četvoro.

Foto: Pink.rs

Naime, u emisiju "Narod pita" stižu Bora Terzić Terza, Slađa Lazić, Dragana Stojančević i Jelena Nedeljković Mrvica.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

PRATITE VEČERAS EMISIJU NAROD PITA NA TV PINK!

Foto: Pink.rs

Autor: N.B.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#elita narod pita

