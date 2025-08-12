FANTASTIČNA ČETVORKA: Večeras u Narod pita stižu Terza i Slađa, a sa njima dolaze Dragana i Mrvica! Spremni da se suoče nakon svega

Veliko superfinale najgledanijeg rijalitija "Elita 8" održano je nedavno na TV Pink i oborilo je sve rekorde gledanosti. Učesnici su privukli veliku pažnju javnosti tokom boravka u Beloj kuću, a samo su najbolji digurali do superfinala.

Kako se život aktuelnih učesnika koji su punih deset meseci intrigirali javnost svojim boravkom u "Eliti" nastavio i nakon superfinala. Redovno ćete imati priliku da na TV Pink gledate Emisiju "Narod pita".

Večeras od 22h na TV Pink startuje novo izdanje emisije "Narod pita", a voditelj Darko Tanasijević ugostiće njih četvoro.

Naime, u emisiju "Narod pita" stižu Bora Terzić Terza, Slađa Lazić, Dragana Stojančević i Jelena Nedeljković Mrvica.

Autor: N.B.