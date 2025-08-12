AKTUELNO

Showbiz

STIŽE NAJMOĆNIJE ANTITERORISTIČKO SVETLOSNO ORUŽJE! Željko Mitrović otkrio kako će funkcionsiati 'AMON RA', pa pomenuo i zamenicu Milunku (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pogledajte o čemu je reč.

Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović ponovo je zaintrigirao javnost objavom na Instagramu. On je, naime, otkrio da je spreman za prvo testiranje fotonskih snopova nove generacije.

Mitrović nije propustio priliku da "pecne" zamenicu Milunku Savić, koju je kreirao uz pomoć veštačke inteligencije, a za koju se žali da ga vređa i provocira.

Kada je reč o projektu, Mitrović je najavaio da će već za nekoliko dana javnost biti upoznata sa najmoćnijim antiterorističkim svetlosnim oružjem.

- Opet me Milunka vredja i kaže za mene “I MI KONJA ZA TRKU IMAMO” Milunka pažljivo prati šta “Žex Ra” radi u kategoriji “svetla” i korišćenju fotonskih topova. Evo poslala mi je i poruku ovom slatkom pesmom i želi mi sreću na prvom testiranju, fotonskih snopova snage 2 Kw i na talasnim dužinama od oko 1000 nm, pošto zna da sam završio matematičke proračune za novu generaciju optičkih sistema! Već za nekoliko dana će javnost biti upoznata sa najmoćnijim antiterorističkim svetlosnim oružijem “Amon Ra” koje moze da preseče i čelik na rastojanjima i do 10km, ako su snage veće od 100 kw! Naravno Milunka istovremeno prati i slične razvojne projekte na celoj planeti i poručuje planeti u ovom spotu “I MI KONJA ZA TRKU IMAMO” -

Mitrovića je radom na novom projektu pokazao da za njega tehnologija nije samo alat - ona je "produžetak mašte", a njegov pristup tehnologiji spaja biznis, nauku, umetnost, ali i društvenu odgovornost.

pročitajte još

ŽEKS I MILUNKA KONAČNO RADE ZAJEDNO! Nakon pretnje, digitalna zamenica NADMAŠILA SEBE - Pogledajte AI spot koji najavljuje NOVU SEZONU NA TV PINK! (VI

Jedno je sigurno, u svetu u kojem se granice između realnog i virtuelnog brišu, Mitrović vidi priliku za transformaciju načina na koji komuniciramo, učimo i zabavljamo se i dok mnogi tek pokušavaju da razumeju budućnost, on je već gradi.

Autor: S.M.

#ANTITERORISTIČKO SVETLOSNO ORUŽJE

#Amon Ra

#Milunka Savić

#Televizija Pink

#Željko Mitrović

POVEZANE VESTI

Društvo

CRVENI KONAC NOSE MNOGI LJUDI U SRBIJI, A PREDSTAVLJA VELIKI GREH? Vladika otkrio zašto se to NE RADI

Farma

Pretrpela je nasilje, samo želi zagrljaj: Kristijan Golubović otkrio uzrok nedoličnog ponašanja Aleksandre Babejić (VIDEO)

Showbiz

PINKOVA VEŠTAČKA INTELIGENCIJA JE STIGLA! Željko Mitrović otkrio detalje projekta koji pomera SVE GRANICE, pa najavio: Čarobni PinkAI će uskoro biti d

Zadruga

Matora besni na sav glas: Shvatila da Draganina porodica podržava njihovu vezu, ali ovo joj i dalje nije jasno! (VIDEO)

Domaći

Ova scena joj ne izlazi iz glave: Anđela se prisetila svoje najvećne noćne more, u sve umešani Maja i Zvezdan (VIDEO)

Zadruga

VREME JE DA POKAŽU BORBENI DUH: Veliki šef objasnio učesnicima pravila igrice koja je pred njima, oni spremniji nego ikad da se DOKAŽU! (VIDEO)