STIŽE NAJMOĆNIJE ANTITERORISTIČKO SVETLOSNO ORUŽJE! Željko Mitrović otkrio kako će funkcionsiati 'AMON RA', pa pomenuo i zamenicu Milunku (VIDEO)

Pogledajte o čemu je reč.

Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović ponovo je zaintrigirao javnost objavom na Instagramu. On je, naime, otkrio da je spreman za prvo testiranje fotonskih snopova nove generacije.

Mitrović nije propustio priliku da "pecne" zamenicu Milunku Savić, koju je kreirao uz pomoć veštačke inteligencije, a za koju se žali da ga vređa i provocira.

Kada je reč o projektu, Mitrović je najavaio da će već za nekoliko dana javnost biti upoznata sa najmoćnijim antiterorističkim svetlosnim oružjem.

- Opet me Milunka vredja i kaže za mene “I MI KONJA ZA TRKU IMAMO” Milunka pažljivo prati šta “Žex Ra” radi u kategoriji “svetla” i korišćenju fotonskih topova. Evo poslala mi je i poruku ovom slatkom pesmom i želi mi sreću na prvom testiranju, fotonskih snopova snage 2 Kw i na talasnim dužinama od oko 1000 nm, pošto zna da sam završio matematičke proračune za novu generaciju optičkih sistema! Već za nekoliko dana će javnost biti upoznata sa najmoćnijim antiterorističkim svetlosnim oružijem “Amon Ra” koje moze da preseče i čelik na rastojanjima i do 10km, ako su snage veće od 100 kw! Naravno Milunka istovremeno prati i slične razvojne projekte na celoj planeti i poručuje planeti u ovom spotu “I MI KONJA ZA TRKU IMAMO” -

Mitrovića je radom na novom projektu pokazao da za njega tehnologija nije samo alat - ona je "produžetak mašte", a njegov pristup tehnologiji spaja biznis, nauku, umetnost, ali i društvenu odgovornost.

Jedno je sigurno, u svetu u kojem se granice između realnog i virtuelnog brišu, Mitrović vidi priliku za transformaciju načina na koji komuniciramo, učimo i zabavljamo se i dok mnogi tek pokušavaju da razumeju budućnost, on je već gradi.

Autor: S.M.