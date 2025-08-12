Mi smo kidare: Ena otkrila da li će doći do pomirenja sa Pejom, pa se obratila Aneli i Luki nakon VERIDBE, evo šta im je poručila (VIDEO)

Ena Čolić prethodne noći je gostovala u emisiji Narod pita.

Tokom intervjua koji je dala za PInk.rs Ena je otkrila šta se dešava sa njom i Jovanom Pejićem Pejom pa je priznala da li su noć proveli zajedno.

- Videla sam na TikToku da smo Peja i ja bili zajedno. On je bio u džakuziju, u okej smo odnosu, čujemo se redovno, šaljemo klipove jedno drugom, prave smo kidare. Nas dvoje treba da sednemo, puštamo vreme da odradi svoje - rekla je Ena pa je dodala:

- On partija, radi sve što je govorio da ću ja raditi. Meni prija da budem sama, a njemu treba to. S obzirom da je bio u Budvi, da se nešto dogodilo tamo, saznalo bi se. Moram da kažem, ja imam svoje kodekse i svoje stavove da li bismo se pomirili, kako Peja kaže - rekla je Ena pa je dodala:

- Peja je pinovao moju sliku pored slike sa njegovom mamom, tako da zaključite sami.

Ena se osvrnula i na to što su se Luka i Aneli verili:

- Karma, sve što mu sleduje ga čega. Njoj želim da bude pametnija, da bude zadovoljna sobom, da radi na sebi, ne samo estetski već i na drugi način.

Autor: N.B.