Uradili su to da bi... Dačo Virijević dao sud o veridbi Aneli i Luke, ubeđen da imaju plan, pa pomenuo Milicu Veličković

Foto: Pink.rs

Imao šta da kaže!

Aneli Ahmić je juče proslavila svoj rođendan, a Luka Vujović je iskoristio priliku da je zaprosi. Naime, Luka je Aneli priredio iznenađenje i pred svim gostima je zaprostio a ona je puna ushućenja rekla da.

Tim povodom smo stupili u kontakt sa Dačom Virjievićem koji nam je otkrio kako gleda na veridbu ljubavnog para:

- Svi pišu na mrežama da su prelepi, da su najlepši par, oni govore da su sve demantovali, mene nisu demantovali. Napravili su veridbu da bi bili popularni. Da prebace temu na nešto drugo, da se ne vraćaju na priču za Sandru i Baju. Oni to rade zarad popularnosti, tu nema iskrenosti. Svaka čast ako opstanu, ali mislim da je ovo priča za Elitu 9, da je njima plan da uđu i da to žele na taj način - rekao je Dača kojeg smo upitali za MIlicu Veličković koja se takođe našla na Anelinom rođendanu:

- Tata me je zvao juče i rekao da ga je Milica zvala. Zamolio me je da je ne komentarišem, i zbog oca to neću raditi za sada. Moram samo da kažem da mi je čudno što je Milica bila na veridbi, a znamo svi za tralala prijateljstvo nje i Aneli koja je branila Sofiju. - rekao je Dača.

