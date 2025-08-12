'MAU' SE SPREMA ZA ELITU 9! Aleksandra Nikolić napunila baterije na moru, a evo na kakvu promenu se sada odlučila (FOTO)

Pobednica "Zadruge 6" oduševila fanove!

Pobednica rijalitija "Zadruga", Aleksandra Nikolić, nedavno je potpisala ugovor za novu sezonu "Elite 9". Kako je svima dobro poznato, Aleksandru je partner nedavno verio i ona često na svojim mrežama pokazuje koliko im je lepo u ljubavi, a nedavno su zajedno i bili na moru, odakle je Aleksandra delila fotografije, ali njega još uvek nije pokazala skroz javnosti.

Aleksandra je sada oduševila fanove novom objavom na instagramu. Naime, ona je otišla kod svog prijatelja frizera Borisa Obreškog, te je rešila da osveži svoj izgled. Ona je poznata javnosti bila i po svojoj kratkoj frizuri koju su mnogi zavoleli, a sada je rešila da pusti kosu, koju je ofarbala u plavo.

Podsetimo, Željko Mitrović, otkrio je da je Aleksandra Nikolić prva učesnica sa kojom je potpisao ugovor za ulazak u Elitu 9.

- Aleksandra Nikolić je upravo potpisala ugovor za Elitu devet, ona je bila pobednica Zadruge 6 i ja joj želim mnogo uspeha. Ali danas ćemo potpisati još nekoliko velikih ugovora zato što se približavamo sezoni koja će po svim aspektima, ja to uvek kažem ali ova će stvarno biti po svim aspektima najmoćnija sezona, čak moćnija i od prethodne i od one od pre 4 godine gde je isto bilo mnogo iznenađenja - istakao je Željko Mitrović.

Autor: Nikola Žugić