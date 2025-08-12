AKTUELNO

Showbiz

'EMBRAER LEGACY 600' SADA U VLASNIŠTVU PINK MEDIA GROUP! Željko Mitrović okupio celu porodicu, pa ih provozao u avionu: Imamo beskonačno brz internet, i snimamo u ril tajmu! (VIDEO+FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/Jelena Simonović ||

Željko Mitrović se provozao zajedno sa celom porodicom!

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović obradovao je večeras svoje pratioce sa i više nego zanimljivim video-snimkom!

pročitajte još

STIŽE NAJMOĆNIJE ANTITERORISTIČKO SVETLOSNO ORUŽJE! Željko Mitrović otkrio kako će funkcionsiati 'AMON RA', pa pomenuo i zamenicu Milunku (VIDEO)

Naime, Mitrović je otkrio da je Pink Media Group dobila novi avion, te da je Embraer Legacy 600 sada u njenom vlasništvu!

Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic

- Posle godinu dana ponovo u vazduhu sa Embraer Legacy 600, sada u vlasništvu Pink Media Group. Ništa se nije promenilo, brat Bane je tu, opet jede... Evo je Milica, Evo je Lusi, Lusi kaži ćao... Ono što je novo to je što apsolutno radi beskonačno brzo, megabitska brzina je beskonačno brza... Sve je u ril tajmu... Andrea je tu, tražila mi je honorar... Tu je Šon, Duda... Nemoj da si naivna Dudo... Andrea je pobegla... Tu su Emica i Vukan, on igra igrice... Sada može jer ima brz internet. Evo ga Sale, Ivana... -rekao je Željko na snimku.

- Prvi let sa Embraer Legacy 600, novim avionom Pink Media Grupe, neverovatno je koliko je visoka megabitska brzina interneta Starlinka, koji uvek nosim sa sobom u rancu, tako da ću ovaj post poslati live iz vazduha, a bilo mi je važno da proverim, jer sad sam siguran da alternatvne komunikacije mojih bespilotnih letelica, pored standardnih komunikacija, mogu biti vezane i Starlinkom! Za neverne Tome, avion YU PAA i njegovu poziciju u vazduhu mozete sada,dok saljem, proveriti na Fligt radar, link https://fr24.com/3bb3b384 - napisao je Mitrović ispod objave.

Autor: D.B.

#Avion

#Embraer Legacy 600

#Pink Media Group

#Porodica

#kupovina

#Željko Mitrović

POVEZANE VESTI

Showbiz

ŽELJKO MITROVIĆ SAOPŠTIO LEPE VESTI! Vlasnik Pink Media Grupe ponovo postao deda - dobio unuka Vukana (VIDEO)

Domaći

SLAVLJE U PORODIČNOJ ATMOSFERI! Željko Mitrović priredio Milici Mitrović iznenađenje za rođendan, direktorka zabavnog programa TV Pink ne krije sreću!

Društvo

Željko Mitrović iz Vašingtona otkrio uspehe Pink Media Group i PR-DC-ija: Kompanije imaju velike planove sa američkim partnerima, a Las Vegas je poseb

Društvo

'PUSTI NEKAD I GOSTE DA POBEDE' Željko Mitrović potpisao EKSKLUZIVNI UGOVOR, pa gostima iz Amerike priredio nesvakidašnju zabavu u Palati Mitrović: Sl

Društvo

'MAGIJA JE DECI U OVIM KONFUZNIM VREMENIMA NEOPHODNA' Željko Mitrović pokazao neverovatan prizor iz teatra 'Odeon' i poslao snažnu poruku: Internet mo

Domaći

POTPUNA DOMINACIJA! ŽELJKO MITROVIĆ PONOVO NAJMOĆNIJI ČOVEK U ŠOU BIZNISU U SRBIJI!Vlasnik Pink Media Grupe i ove godine na PRVOM MESTU čuvene 'Blicov