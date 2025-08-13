AKTUELNO

Domaći

MISLIO O SVAKOM DETALJU! Vujović priredio verenici rođendan koji NIKAD NEĆE ZABORAVITI, a evo koliko košta prsten s kojim je Luka verio Aneli!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Luka Vujović je za 36. rođendan Aneli Ahmić, verio svoju dragu, te joj priredio iznenađenje za pamćenje.

Aneli Ahmić je dobila verenički prsten koji je zasijao na njenoj ruci, a od uzbuđenja neko vreme nije mogla da dođe sebi. Ahmićeva je potom pokazala prsten, ne skidajući osmeh sa lica, a mediji prenose da ovaj prsten košta 1500 evra.

Foto: Pink.rs

- Osećam se malo čudno, jer nisam navikla na iznenađenja, nisam poslednjih godina obeležavala rođendane. Ovo je Lukino iznenađenje, na brzaka sam se spremila, otišla na frizuru, a poslednji put sam na ovaj način slavila rođendan pre mnogo godina. Osećam se kao neka curica - rekla je Aneli za "Blic" i dodala:

- Zaljubio se čovek, zaljubila sam se i ja, sve je u najboljem redu! Želim mir sebi, nisam ga odavno imala. Prvenstveno želim sve najbolje mojoj ćerkici, a ja da imam neki taj mir, da nemam ansioznost.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Autor: Nikola Žugić

