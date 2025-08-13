MISLIO O SVAKOM DETALJU! Vujović priredio verenici rođendan koji NIKAD NEĆE ZABORAVITI, a evo koliko košta prsten s kojim je Luka verio Aneli!

Luka Vujović je za 36. rođendan Aneli Ahmić, verio svoju dragu, te joj priredio iznenađenje za pamćenje.
Aneli Ahmić je dobila verenički prsten koji je zasijao na njenoj ruci, a od uzbuđenja neko vreme nije mogla da dođe sebi. Ahmićeva je potom pokazala prsten, ne skidajući osmeh sa lica, a mediji prenose da ovaj prsten košta 1500 evra.
- Osećam se malo čudno, jer nisam navikla na iznenađenja, nisam poslednjih godina obeležavala rođendane. Ovo je Lukino iznenađenje, na brzaka sam se spremila, otišla na frizuru, a poslednji put sam na ovaj način slavila rođendan pre mnogo godina. Osećam se kao neka curica - rekla je Aneli za "Blic" i dodala:
- Zaljubio se čovek, zaljubila sam se i ja, sve je u najboljem redu! Želim mir sebi, nisam ga odavno imala. Prvenstveno želim sve najbolje mojoj ćerkici, a ja da imam neki taj mir, da nemam ansioznost.
Autor: Nikola Žugić