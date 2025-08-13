AKTUELNO

Domaći

PORŠELININO SRCE PREPUKLO! Mrvica zakuvala čorbu izmeđi Slađe i Terze, izazvala TOTALNI RAZDOR među njima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bukti rat!

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je u emisiji ''Narod pita'' Borislava Terzića Terzu, Jelenu Nedeljković Mrvicu, Slađanu Lazić Poršelinu i Draganu Stojančević.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dobro veče, pozdrav svima, a najveći pozdrav za Terzu. Reci mi, što se ove dame svađaju zbog tebe? - upitao je gledalac.

- Ne znam šta da kažem - kazao je Terza.

- Koja devoja ti je bila najšarmantnija u Eliti? - upitao je gledalac.

- Ne mogu da izdvojim neku posebno. Muznja i ja smo obrnuli mnoge devojke u Beloj kući. Svaka je imala nešto svoje posebno. Čim sam ja napolju u nekom kontaktu sa Slađom nakon Elite, očigledno je da ima nešto ona u sebi - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Slađo, je l' bolji Terza ili Zola? - upitao je gledalac.

- Zola je uvek bio moj drug, s njim nikada ništa nisam imala, da se razumemo - kazala je Slađa.

- Dragana da li si sa Matorom? Do kad će to trajati? - upitao je gledalac.

- Kako mislite? Meni je pored Matore odlično, čekujem zauvek - kazala je Dragana.

Foto: TV Pink Printscreen

U toku emisije, došlo je do svađe između Terze i Slađe, jer je ona pokušala da mu otme mobilni telefon.

- Ne razumem to što je rekao da su Munjez i on obrnuli razne devojke po ''Eliti'', to je mene uvredilo veoma. Mrvica je ovde dobacila i rekla da je Terza dogovarao sa nekom Saškom da pije vino sutra. Evo, ja verujem Mrvici - kazala je Slađa.

- Evo, ja sam se dogovorio sa Munjezom da me on pokupi nakon emisije. Evo, ja mogu argumentima da je isprozivam toliko da može da napusti odmah emisiju. Ja sam odmah nakon što sam video svoju ćerku prvi put, otišao sa Slađom na Zlatibor. Ako joj to nije dovoljno, ja ne znam šta onda očekuje od mene? Nek se gone sve u tri lepe - istakao je Terza.

- Evo, ja želim sve najbolje Terzi, neka ide sa kim želi i neka radi šta hoće. Posle ovoga što je Mrvica rekla, neka radi šta hoće - rekla je Slađa.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li je Zola i tvoj prijatelj ili samo Miličin? Ne spominješ ga više - glasilo je pitanje.

- Čujemo se, dobri smo - rekao je Terza.

- Jedan astrolog je rekao da ćete Milica i ti nakon svega biti najbolji prijatelji, kako gledaš na to? - glasilo je pitanje.

- Naravno, moguće je. Ona je jedan laf, za*ebana je na jeziku. Mi svakako pričamo o svemu - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

