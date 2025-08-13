Ima razbijeni televizor, a kolica me NE ZANIMAJU: Dragana progovorila o zajedničkom životu sa Matorom, Mrvica zakopala Poršelinu: Tužiću ovu DRNDALINU! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Teze, Mrvice i Slađe Poršeline, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Draganom Stojančević.

- Stefani je bila ispred televizije, iznenadio sam se, rekla je da je došla kao podrška Mrvici. Dragana, da li to smatraš provokacijom - rekao je Darko.

- Ja sam prošli put došla sa Jovanom kada je ona gostovala, možda je ona time došla da pruži podršku. Meni Jovanina podrška nije bila potrebna ovde, Jovana me gleda. Budna je, čeka da se vratim, bolje joj je da leži i da me gleda...Jovana i ja uživamo, ona i ja otvaramo naš jutjub kanal. Dobili smo poklone i pre nego što je bila naša mesečnica, stvarno su se potrudili - rekla je Dragana.

- Kako su roditelji reagovali na tvoje preseljenje u Matorin dom - pitao je Darko.

- Mislim da imam dovoljno godina da ja odlučujem o svom životu, znam da se ne slažu i da im je teško...Otac mi nije za to, ljuti se jako zbog tog odnosa - rekla je Dragana.

- Ti sada živiš gde živi Stefani, da li si se rešila stvari u kući koje podsećaju Matoru na život sa Stefani - pitao je voditelj.

- Mene to ništa nije asociralo, ja sam pretresla stan od poda do plafona. Ima taj razbijeni televizor, ali je kupljen drugi. U stanu je sve savršeno...Ne znam gde su kolica i ne zanima me. Ono što meni ne treba, nije u stanu. Nisam se čula s Janjušem, nismo u kontaktu - rekla je Dragana.

- Dosta si se brinula oko Ermine, da li ste porazgovarale - pitao je Darko.

- Srele smo se na superfinalu, malo smo popričale, nema ona ništa meni lično da zameri, samo se plaši, jer je Jovana imala mnogo loših izbora. Nisam imala priliku da upoznam njenog oca, imala sam brata i sestru, oni su hvalili mene, čak i ta neka Jovanina podrška koja je kritikovala Jovanine odnose neke, nemaju zamerke za mene - rekla je Dragana.

Tokom jednog uključenja, Poršelina se žestoko, ponovo, posvađala sa Mrvicom.

- Tvoj tata te se stidi, ti se je*eš s kim stigneš, tvoj dečko muva i tebe i mamu - rekla je Poršelina.

- Samo malo da se obratim mojoj najboljoj drugarici, Tijana, iseci ovo da tužim ovu Drndalinu - rekla je Mrvica.

- Je*e te mamin dečko dok mama to gleda - rekla je Poršelina.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić