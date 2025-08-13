Sofi Tkačenko bodrila Zvezdu: Pojavila se na Marakani u beloj haljini i rukavicama, izgledom oduševila sve (FOTO)

AKTUELNO

Učesnica rijalitija Sofi Tkačenko, koja je u Eliti 8 osvojila treće mesto, bila je na utakmici Crvene zvezde na Marakani.

Naime, Sofi je sinoć prvo pokazala kako joj misterizoni muškarac pomaže da obuje sandale, a mnogi su pomislili da joj je to novi dečko. Ona je tako skockana u beloj haljini i sa rukavicama na rukama otišla na fudbalsku utakmicu Crvene zvezde i svojom pojavom privukla je veliku pažnju.

Sofi Tkačenko ima novog dečka i u pitanju je drug iz detinjstva Stefana Karića. Sofi je odlučila da nastavi dalje i pronašla je ljubav sa novim partnerom Lukom, muškarcem iz Karićevog detinjstva.

- Čovek nije u javnom životu, zove se Luka. Nije neki starac, ja nemam ništa protiv devojaka koje su sa starijim ljudima, ali ja više volim mlađe. Ima godina kao Stefan Karić. To je njegov drug iz detinjstva, sa kojim me je upoznao Stefan - ispričala je Sofi u emisiji.

Foto: Pink.rs

Sofi je nakon završetka rijalitija, odlučila da svoj život nastavi u Beogradu.

- Da, hoću da ostanem u Beogradu, zato se i cimam i imam veliki haos, ali pomažu mi moji prijatelji koje sam u “Eliti” stekla, a to su Mića, Stefan i Mateja. Sad moram i da nađem gde da živim, neki stan, da ostanem tu. Meni se jako sviđa u Beogradu. Najviše bih volela da imam tu neku umetničku karijeru, u pravcu muzike i mode, da sve sklopim u jedno. Volim da imam više zanimanja, da radim jedno isto mi je dosadno.

