Spremne za after: Stefani došla da podrži Mrvicu, pa mahnula Dragani, evo koji plan su imale nakon emisije, u sve umešale i Peju (VIDEO)

Prethodne noći u emisiji Narod pita, gostovala je Jelena Nedeljković Mrvica koja je došla u pratnji svoje drugarice Stefani Grujić.

Stefani nam je na samo početku otkrila koji je razlog što je došla sa Mrvicom:

- Došla sam da ispoštujem drugaricu, ona je stigla iz Budve, da završi ovu emisiju pa da idemo u život - rekla je Stefani pa je Mrvica otkrila gde će na after njih dve:

- Nas dve ćemo kod Peje na after, šalim se.. Nadam sam se da u biti sa Grujom da napravim haos, ali biće prilika.

Stefani je nakon toga otkrila kako je izgledao susret Konstatntina i Munjeza:

- Mi smo super, stalno se čujemo, on stalno pita za sina. Sutra Munja dolazi da vidi sina i super nam je sve. - rekla je Stefani pa se našalila:

- Ja sam došla ovde da vidim Matoru, šalim se... Evo javiću se Dragani, ćao Gago, ja nemam problem da se bilo kome javim.

Mrvica je potom otrkila da li se plaši tužbe Ene Čolić:

- Ja da se plašim tužbi ne bih bila ovde, Meni je i Mimas pretila, pa je nema nigde. Ja sam prošla pored nje, ona nije ni prišla da me bije... - rekla je Mrvica pa je birala između Peje ili Gruje:

- Ni jedan ni drugi, Gruja je pi*ka, a Peja pa ne, bio je sa Enom. Peja i ja smo se videli, čujemo se i to je to, mi se družimo, a sa Grujom, pa ne.

Autor: pink.rs