Cvetam u ljubavi sa Jovanom: Dragana ne krije sreću zbog odnosa sa Matorom, progovorila o porodici, evo da li su u kontaktu (VIDEO)

Dragana Stojančević je prethodne noći gostovala u emisiji Narod pita.

Ona je pred sam početak emisije za Pink.rs otkrila šta očekuje od emisije, te je otkrila u kakvom je odnosu sa porodociom s obzirom da je počela da živi sa Jovanom Tomić Matorom.

- Ja sam prošli put bila kao Matorina podrška, a sada sam ja ovde, Matora nije došla. Znam da mene ljudi osuđuju, ali mene to ne zanima, meni je moj život lep i ja sama odlučujem da ću biti dobro. - rekla je Dragana pa se osvrnula na Matorin odnos koji je imala sa Stefani i sukobe koje su imali:

- Ja moram da kažem da sam ja Jovani verovala od starta, videla sam sve demante po portalima, Ermina se pobrinula da se sve sazna. Ona je opravdala sve što je govorila i ja sam ponosna na nju. Bilo je priča da je Matora ljubomorna, da je bilo svega, evo mi smo pet meseci u vezi, imamo rasprava, ali se ne svađamo, nemamo razloga, nama je lepo, a danas smo išli da je ulepšamo, radila je obrve. Ona je meni dokazala da me voli, sigurna sam u njenu ljubav i mi uživamo.

Dragana je potom otkrila šta se dešava sa njenom porodicom:

- Moja porodica i dalje ne prihvata Jovanu, ne zbog nje kao osobe, već zbog pola. Mi smo u kontaktu sve vreme, viđamo se, mama se ne slaže sa tim, ne podržava to, ali ja neću da silim ništa. Neće se mene oni odreći, niti ja njih, ja sam srećna i to je najvažnije. - rekla je Dragana pa se osvrnula na verudbu Luke i Aneli:

- Jako sam srećna zbog njih, kada su oni srećni, srećna sam i ja, sve što želim sebi, želim i drugima.

Detaljnije u nastavku.

Autor: pink.rs