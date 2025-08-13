AKTUELNO

Domaći

Srpski Bekamovi: Slađa i Terza iskreno o ljubavnom odnosu, on otkrio da li ih Milica podržava (VIDEO)

Slađa Lazić Poršelina i Bora Terzić Terza prethodne noći su gostovali u emisiji Narod Pita.

Pred sam početak emisije Slađa i Terza su govorili o njihovom odnosu, ali i o njegovom upoznavanju sa ćerkom Barbarom.

- Što bi se reklo, sprski Bekamovi, šalim se. Mi smo drugari, družimo se i lepo nam je - rekla je Slađa pa je Terza otkrio u kakvim je odnosima sa Milicom:

- Milica je rekla, mi smo u super odnosima, mala je bila kod mene. Funkcionišemo normalno i tako i treba. Barbara me je prihvatila odmah, osetila je da sam joj ja otac, nije nijednom zaplakala, bila je srećna sve vreme. Sve sam naučio, presvlačio sam je. Moji roditelji su presrećni, sve se sređuje. Neće biti ni svađa ni ničega - rekao je Terza.

- Ja moram da kažem da sam ponosna na Terzu, to je on želeo, to je ostvario i to je najvažnije - rekla je Slađa pa je otkrila da je njen Šeik Terza:

- On je moj Šeik i moja podrška kao i ja njegova - rekla je Slađa pa je dodala:

- Bitno je pre svega biti prijatelj pa sve ostalo. Ja ne volim kada se nešto potencira, bitno je da smo srećni, moj privatan život je moj život. Milica ne želi da se ona i naše dete provlače po medijima - dodao je Terza.

Terza se osvrnuo i na Sofiju Janićijević:

- Osobu ne poznajem, ona mene ne zanima, ne čujemo se niti bilo šta, o njoj ništa nisam saznao, niti sam želeo da saznam i to je to. Svako svojim putem - dodao je Terza.

