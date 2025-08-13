Mami je bila želja... Matora donela odluku, evo šta planiram sa placem na Fruškoj gori

Jovana Tomić Matora je, nakon učešća u "Eliti 8", rešila da svoj život uzme u svoje ruke i da se posveti porodici, svojoj devojci, ali i poslovnim planovima od kojih će zarađivati u budućnosti.

Kako je otkrila, ona je kupila plac na Fruškoj gori, prvenstveno kako bi ocu i pokojnoj majci ispunila želju.

U tome joj je pomogao i njen prijatelj, dobro poznato rijaliti lice Miki Đuričić.

- Pre nego što je mama preminula, tati i njoj je bila želja da kupim tamo vikendicu. Kupila sam plac, radim na vikendici, mnogi su mi nudili malo veće cene, više bi me to koštalo, ali videla sam se sa mojim Mikijem Đuričićem, njegov prijatelj se bavi time, pa ćemo to srediti - rekla je Matora i otkrila dalje planove:

- Plac je veliki, 24 ara, u Bešenovu blizu manastira. Plan mi je da napravim dve, tri kuće pošto je veliki plac, pa da iznajmljujem - ispričala je ona.

