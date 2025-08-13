AKTUELNO

Domaći

Mami je bila želja... Matora donela odluku, evo šta planiram sa placem na Fruškoj gori

Izvor: 24sedam, Foto: Pink.rs ||

Jovana Tomić Matora je, nakon učešća u "Eliti 8", rešila da svoj život uzme u svoje ruke i da se posveti porodici, svojoj devojci, ali i poslovnim planovima od kojih će zarađivati u budućnosti.

Kako je otkrila, ona je kupila plac na Fruškoj gori, prvenstveno kako bi ocu i pokojnoj majci ispunila želju.

Foto: Pink.rs

U tome joj je pomogao i njen prijatelj, dobro poznato rijaliti lice Miki Đuričić.

- Pre nego što je mama preminula, tati i njoj je bila želja da kupim tamo vikendicu. Kupila sam plac, radim na vikendici, mnogi su mi nudili malo veće cene, više bi me to koštalo, ali videla sam se sa mojim Mikijem Đuričićem, njegov prijatelj se bavi time, pa ćemo to srediti - rekla je Matora i otkrila dalje planove:

- Plac je veliki, 24 ara, u Bešenovu blizu manastira. Plan mi je da napravim dve, tri kuće pošto je veliki plac, pa da iznajmljujem - ispričala je ona.

Foto: Instagram.com

Autor: N.B.

#ELITA

#Jovana Tomić Matora

#Matora

#Porodica

#elita 8

#plac

POVEZANE VESTI

Domaći

TVRDI DA SMO PORODIČNO IMALI GRUPNJAK! Majka Stefani Grujić otkrila zbog čega će krivično goniti Erminu, pa istakla da će neumorno tragati za pravdom:

Domaći

MATORA ULAZI U ELITU! Večeras GORI SVE u Šimanovcima, ne propustite vanredno ubacivanje u 23h uživo na TV Pink - vreme je za ŽESTOKA SUOČAVANJA!

Domaći

'PLAČUĆI SAM IŠLA NA POSAO' Ana Sević otkrila kako je odlučila da postane pevačica, i koje dve stvari je uradila KRIŠOM! Ovo niko nije znao!

Domaći

ONA JE SVETLA TAČKA U MOM ŽIVOTU: Matora presrećna što ima podršku OCA, progovorila o BRAKU sa Draganom, pa otkrila da poseduje informacije koje bi UN

Domaći

Pije na račun mog kuma: Pošto je Matora prodala venčane burme, odmah smo pozvali Anitu, ovim najavila svadbu sa Anđelom Rankovićem?

Domaći

Pazarila novu nekretninu: Matora se pohvalila novim imanjem na Fruškoj gori (FOTO)