OVO SE NE PROPUŠTA! Večeras u NAROD PITA stižu Mimas, Gruja i Peja, vreme je da progovore o svemu

Veliko superfinale najgledanijeg rijalitija "Elita 8" održano je nedavno na TV Pink i oborilo je sve rekorde gledanosti. Učesnici su privukli veliku pažnju javnosti tokom boravka u Beloj kuću, a samo su najbolji digurali do superfinala.

Kako se život aktuelnih učesnika koji su punih deset meseci intrigirali javnost svojim boravkom u "Eliti" nastavio i nakon superfinala. Redovno ćete imati priliku da na TV Pink gledate Emisiju "Narod pita".

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Večeras od 22h na TV Pink startuje novo izdanje emisije "Narod pita", a voditeka Ana Radulović će ugostiti njih troje.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Naime, u emisiju "Narod pita" stiže ljubavni par Milana Šarac Mimas i Nikola Grujić Gruja,a sa njima i Jovan Pejić Peja.

Foto: Pink.rs

Autor: N.B.

