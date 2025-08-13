AKTUELNO

Domaći

INSTA REŠETKA: Dragana priznala sve o odnosu sa Matorom, majku nazvala GOSPOĐETINOM, a evo da li se plaši razgovora Jovane i Anite (VIDEO)

Prethodne noći su gosti u emisiji "Narod pita" bili Bora Terzić Terza, Dragana Stojančević, Jelena Nedeljković i Slađa Poršelina.

U okviru rublike Insta rešetka, pratioci Instagram profila portala Pink.rs, postavljali su tokom jučerašnjeg dana pitanja upravo Dragani.

Jesi videla šta je sve tvoja mama izjavljivala dok si bila u Eliti?

- Drago mi je što sam videla da nije istina, da nije prijavljivala Jovanu, nije je ni pljuvala. Nisam čitala uošte o tome, ali je ispala gospođetina.

Da li ćeš i ti prevatiti Matoru kao Anita?

- Evo prevarila sam je živimo zajedno.

Stidiš li se roditelja?

- Nikada, žao mi je ako sam ih povredila, ali se ponosim njima.

Da li bi dopustila da dođe do razgovora ako se Anita i Matora nađu u Eliti 9?

- Nemam ja kome šta da branim, ali verujem da do razgovora neće doći.

Kako komentarišeš što se priča da varaš Matoru, da si viđena sa nekim muškarcem kraj Smedereva?

- Jovana i ja smo tada već živele zajedno, to se nije desilo.

Mišljenje o Eni?

- Super je, Enu gotivim, družile smo se, bila mi je podrška.

Da li je bolji se*s sa muškarcem ili ženom?

- piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...

Autor: N.B.

#Dragana Stojančević

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Insta rešetka

