INSTA REŠETKA! Mrvica progovorila o ljubavi Anđele i Gastoza, pa komentarisala veridbu Luke i Aneli: MISLIM DA JE POŽURIO... (VIDEO)

Prethodne noći su gosti u emisiji "Narod pita" bili Bora Terzić Terza, Dragana Stojančević, Jelena Nedeljković i Slađa Poršelina.

U okviru rublike Insta rešetka, pratioci Instagram profila portala Pink.rs, postavljali su tokom jučerašnjeg dana pitanja upravo Jeleni Nedeljković Mrvici.

Kako komentarišeš trenutan odnos Anđele i Gastoza?

- Videla sam da je Gastoz ostavio u Crnoj Gori, ne znam jesi li raskinuli. Ne deluje meni to kao da će da potraje, iskreno -rekla je Mrivica.

Kako komentarišeš to što je Miljana Kulić lađirala da je imala srčani udar?

- To nisam mi znala, baš je bolesno ako je to stvarno uradila -rekla je Mrvica.

Da li uskoro planiraš novu boju ili novu nijansu crvene?

- Još uvek ću ostati crvena, vratiću se u plavu sigurno, ali ne znam kad -otkrila je Mrvica.

Ko te je najviše očarao, a ko razočarao iz "Elite 8"?

- Najviše me Kristina razočarala, a očarao me Andrej na ljubavnom planu, a na prijateljskom Stefan -rekla je ona.

Da li ti je drago zbog veridbe Luke i Aneli?

- Drago mi je, ali mislim da je Luka mnogo požurio -rekla je Mirvica.

Da li si u kontaktu sa Acom Kockarom?

- Ne, zašto bih bila? Pozdravili smo se na žurci, ali nismo -rekla je Mrvica.

Da li si nekada primetila da se Gastizu sviđaš više od Anđele?

- Jesan, mislim da su to svi primetili -rekla je Mrvica.

