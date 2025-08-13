VODITELJ ELITE POZIRA NA JAHTI: Milan Milošević uživa na crnogorskom primorju, evo gde se baškari (FOTO)

Milan se oglasio sa crnogorskog primorja!

Milan Milošević, voditelj rijalitija "Elita" trenutno uživa na godišnjem odmoru, koji je iskoristio da ode na crnogorsko primorje.

Milan Milošević na Instagramu deli svoju svakodnevnicu, a sada se oglasio sa jedne luks jahte na primorju.

- Zašto volimo more? Zato što ima neverovatnu moć da nas navede da mislimo na stvari na koje volimo da mislimo - napisao je voditelj, koji je pozirao sa osmehom na licu.

Inače, Milan je za medije govorio o tome kako stalno dolazi u Budvu, kao i da mu je to omiljena destinacija kada poželi da se dobro odmori od posla.

- Tradicionalno sam u Budvi već 26 godina. Prvo par dana adaptacije, alkoholisanja, a onda kreće pravi odmor - ležaljka uz more i tako 20-ak dana. Jedino od vas ne mogu da pobegnem.

Kada se vratim sa odmora, nastavljam da vodim “Narod pita” sve do početka nove sezone.

Autor: M. V.