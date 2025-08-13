AKTUELNO

Domaći

VODITELJ ELITE POZIRA NA JAHTI: Milan Milošević uživa na crnogorskom primorju, evo gde se baškari (FOTO)

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Milan se oglasio sa crnogorskog primorja!

Milan Milošević, voditelj rijalitija "Elita" trenutno uživa na godišnjem odmoru, koji je iskoristio da ode na crnogorsko primorje.

Foto: Instagram.com/milanmilosevic_official

Milan Milošević na Instagramu deli svoju svakodnevnicu, a sada se oglasio sa jedne luks jahte na primorju.

- Zašto volimo more? Zato što ima neverovatnu moć da nas navede da mislimo na stvari na koje volimo da mislimo - napisao je voditelj, koji je pozirao sa osmehom na licu.

Foto: Instagram.com/milanmilosevic_official

Inače, Milan je za medije govorio o tome kako stalno dolazi u Budvu, kao i da mu je to omiljena destinacija kada poželi da se dobro odmori od posla.

- Tradicionalno sam u Budvi već 26 godina. Prvo par dana adaptacije, alkoholisanja, a onda kreće pravi odmor - ležaljka uz more i tako 20-ak dana. Jedino od vas ne mogu da pobegnem.

Kada se vratim sa odmora, nastavljam da vodim “Narod pita” sve do početka nove sezone.

Autor: M. V.

