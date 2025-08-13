AKTUELNO

VIKI MILJKOVIĆ JE ČETVRTI ČLAN STRUČNOG ŽIRIJA PINKOVIH ZVEZDA! Željko Mitrović otkrio detalje o potpisanom ugovoru, evo šta je pevačica zahtevala (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Najveći muzički šou program Pinkove zvezde od septembra se vraća na TV ekrane, a osim repera Desingerice, kao drugi član žirija, u crvenoj stolici će se naći i čuveni kompozitor Dragan Stojković Bosanac, ali i pevačka legenda Zorica Brunclik.

Vlasnik i direktor Pink Media Grupe Željko Mitrović, otkrio je da publiku od septembra očekuje šou pun energije i iznenađenja, kao i da će ovo biti najspektakularnija televizijska sezona do sada.

Mitrović je nakon potpisivanja ugovora, predstavio i četvrtog člana stručnog žirija muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde". Naime, nakon Dragomira Despića Desingerice, Dragana Stojkovića Bosanca i Zorice Brinclik ugovor je potpisan i sa legendarnom pevačicom Violetom Viki Miljković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Viki Miljković je četvrti član žirija “PInkovih Zvezda”, najznačajnijeg muzičkog takmičenja u ovom delu Evrope. Pored Desingerice, Bosanca i Zorice Brunclik, sada je stalni član žirija i Viki! Nije tražila kao Zorica, Filipince za masažu stopala i sok od tartufa, ali je tržila da Taške ne bude udaljen više od 11 metara od nje! To je ok! Do sada se prijavilo više od 1000 kandidata i prve tri audicije će biti održane 2.,3.i 4. septembra u TEATRU ODEON! Prijave možete slati na mail zvezde@pink.rs -napisao je Željko u opisu objave na društvenoj mreži Instagram i otkrio da ćemo petog člana stručnog žirija otkriti već tokom vikeda.

- Sve što radim u životu, radim sa velikim zadovoljstvom i sa posvećenošću. Vrlo rado sam prihvatila ovu ulogu i milslim da ću je obavljati veoma savesno. Nisam strog član žirija, ali imam svopje kriterijume ispod kojih zaista ne mogu. Jan ću se potruditi da prođe onaj ko je najbolji -rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, prva sezona muzičkog takmičenja Pinkove zvezde premijerno je emitovana 13. septembra 2014. godine na Pink TV. Voditelj je bio Milan Kalinić, a žiri Bora Đorđević, Svetlana Ceca Ražnatović, Haris Džinović, Marina Tucaković i Miroslav Ilić. Ivan Kurtić iz Niša je 27. juna 2015. godine pobedio u prvoj sezoni. U crvenim stolicama kroz sezone smenjivale su se najveće muzičke zvezde u ulozi stručnog žirija. Nema sumnje da će predstojeća sezona nadmašiti sve rekorde gledanosti sa novom postavom žirija.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako je izgledalo potpisivanje ugovora sa Viki Miljković, pogledajte u nastavku:

Autor: M. Vićović

