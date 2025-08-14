PODRŽAO SAM JE! Peja progovorio o odnosu sa Enom, pa otkrio šta Goca Božinovska misli o njegovom učešću u Eliti: Na verudbu Luke i Aneli nije otišao iz jednog razloga (VIDEO)

Peja iskreno o odnosu sa Enom, kumovima i veridbi Luke i Aneli!

Jovan Pejić Peja večeras gostuje zajedno sa Grujom i Mimom u emisiji "Narod pita", pa je tom prilikom stao pred kamere našeg portala i otkrio sve o pikanterijama sa letovanja, ali i o odnosu sa bivšom devojkom Enom Čolić.

Gruja je ranije zamerio Peji zbližavanje sa Enom Čolić, ali se on ipak pojavio na Nikolinom rođendanu, evo kako je to komentarisao:

- Udaljio sam se od Mime kada joj je Gruja dao žuti karton. Otišao sam kod njega na rođendan jer je video da sam se od Mime sklonio i da sam bhio uz nju samo prijateljski -rekao je Peja.

O odnosu sa Enom:

- Čujemo se i razmenimo po koju poruku. Kad je bila sa Ivanom i Kačavendom u emisiji ja sam je podržao. Da ne sedne na neke provokacije i da se bavi svojim životom, a ne da se vređa -rekao je Peja.

O kumstvu sa Gocom Božinovskom:

- Goca je zadovoljna kao kuma, a i Mirko je zadovoljan. Nisu mi ništa zamerili, a nisam ni ja tu priču potencirao. Gledao sam da ne pričam ništa o njima, to su moji kumovi i najviše ih volim -rekao je Peja, pa se osvrnuo na odnos sa Mrvicom:

- Ne mrzim je, ali nemamo šta da tražimo zajedno. Da mi se neko javi... Ja nemam nikakav problem, ali neko veliko druženje nije potrebno -rekao je Peja.

- Što se tiče veridbe Aneli i Luke, nisam hteo da dajem oružje da bi neko nekoga napao. Nisam stigao da odem, a ne bih otišao ni zbog Ene. Sa Lukom imam normalan odnos, a sa Aneli se ne čujem uopšte. Mislim da su poranili kada je veridba u pitanju, jer drugačiji je život napolju, ali oni najbolje znaju kako i šta - objasnio je Jovan.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu:

Autor: M. V.