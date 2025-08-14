NISU SVE NADE IZGUBLJENE?! Peja progovorio o odnosu sa Enom, pa spomenuo njihovo potencijalno pomirenje! (VIDEO)

Gosti voditeljke Ane Radulović u emisiji ''Narod pita'' bili su Milana Šarac Mimas, Nikola Grujić Gruja i Jovan Pejić Peja.

- Pejo, da li će doći do pomirenja sa Enom, ide li vaš odnos u tom pravcu? - upitala je voditeljka.

- Ja sam rekao da neće doći do toga. Spustili smo odnos, sad smo dobro, podržavamo jedno drugo, ali mislim da je došlo do našeg kraja, kada je u pitanju ljubavni odnos - kazao je Peja.

- Ona je rekla da nije ugasila emocije prema tebi - dodala je voditeljka.

- Emocije ne mogu preko noći da nestanu. Pokazali smo iskrenu emociju. Bože moj, nikad ne znamo šta nosi novi dan, ali ja sam rekao da kad sam se razdvajao od bivših partnerki, nisam se više mirio, zato mislim da će biti i sada tako - rekao je Peja.

- Dobro veče, Goca kraj telefona. Od Mime ću krenuti. Mima, da li znaš šta znači reč elita? - upitala je gledateljka.

- Svi smo mi elita, deo rijalitija pod tim nazivom - istakla je Mimas.

- Npr. Ana Radulović je pravi primer elite, šta to znači. A ti, Mimas, sve si, samo nisi deo elite. Grujo, ti si imao šansu da budeš prava elita, ali si daleko od toga. Koliko si ponosan jer si sa Mimas? - upitala je gledateljka.

- Ja sam ponosan jer sam sa devojkom koju volim - kazao je Gruja.

- Srećan si jer te je devojka na dva metra od tebe prevarila? Grujo, tebi saučešće onda, to je pravi kanal. Što se tiče Peje, meni je on veoma dobar momak. Pokazao je da mu je porodica svetinja, mamu Zlatu je uvek veličao. Međutim, ja mislim da si ti malo poblesavio, jer bih se ja tebe odrekla da si moj sin. Slao si Eni poruke pre neko veče, a za to nema opravdanja. Saglasna sam sa tobom jer si rekao da ste oboje krivi za neki odnos, ali ono što ta devojka govori ljudima i kako se ponaša, to ne sme da se podrži. Ona je Ivana to veče u emisiji ''Narod pita'' najstrašnije uvredila, a ti si se dopisivao sa njom i stao na njenu stranu - rekla je gledateljka.

- Ja sam se kuckao sa njom. Da, bio sam sa tom devojkom mesecima. Isto tako, najviše na svetu volim svoju porodicu. Ja sam gledao da je smirim i da Ivanu ne izgovara neke reči, to je to. Meni se ne dopadaju te neke njene morbidne izjave, ali ona ima svoje mane, ali i svoje vrline. Nisam rekao ni da je ona u pravu, a ni Ivan - kazao je Peja.

- Katastrofa mi je to što gledaš na to na taj način - kazala je gledateljka.

