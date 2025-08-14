Filip je šmekerski spustio loptu, a Bora NASTAVLJA: Peja dao svoj sud o sukobu Santane i Ene Čolić, a onda je Mimas progovorila o upoznavanju Grujinih ćerki (VIDEO)

Iskreni do koske!

Voditeljka Ana Radulović je nakon poziva porazgovarala sa Jovanom Pejićem Pejom o pozivu Bore Santane i njegove svađe sa Enom Čolić.

- Kako komentarišeš to što je Bora zvao kada je gostovala Ena, kako gledaš na celu tu situaciju - pitala je Ana.

- Šta da ti kažem, od početka mi se nije svideo taj neki odnos između Ene i Bore, Ena je spominjala i odnos između njega i Milice, pričala je stvari koje nije trebala da priča, bila je povređena jer je Bora iznosio neke stvari od napolju. Mislim da je Ena u nekim situacijama malo preterala, ali je i Bora...Ne boli me, što bi me bolelo?! Ja sam nju birao kao osobu, a sada šta se dešavalo s njom prethodnih godina mi je bezveze. U nekim situacijama je sigurno da ti bude glupo, ali Bože moj, svi smo mi živi ljudi. Kada bih verovao svakom i kada je Mrvica iznosila, ne bih bio s Enom u odnosu nikada. Filip je šmekerski spustio loptu kada je Mateja zamolio, Bora nastavlja, svako ima pravo da radi šta hoće - rekao je Peja.

Ana je poželela dobro veče i narednom gledaocu za večeras.

- Mateja iz Beograda kraj telefona. Prvo bih pozdravio Peju, što se dečka tiče, imam sve lepe reči da kažem, fin, kulturan i vaspitan. Moja majka je radila u tržnom centru, sećam se da mi je pričala da ga je sretala i da je fin. Umeo je da me nervira kada filozofira i kada je u nekim svojim teorijama zavere. Njegovu vezu sa Enom ne podržavam i drago mi je što je bio pri svojim rečima i nije prešao preko nekih stvari. Ako ta veza nije opstala, ne treba ni da se nastavi. Kako je počela veza Mime i Gruje, preko čega su sve prešli, oni su mi sada top...Ja Mimu baš gotivim, ne znam zašto, simpatična mi je devojka. Moji prijatelji su u čudu kada im to kažem, ali mi je baš simpatična i gotivim je. Razumem zašto te kritikuju, nisi imala najbolje postupke, ali ima mnogo gorih koji su ušli - rekao je gledalac.

- Slažem se, da, u pravu ste - rekla je Mimas.

- Tvoja veza sa Grujom, drago mi je da ste zajedno posle svega. Nije bilo najidealnije, ne biste bili tri godine zajedno da nije to okej. Delovalo mi je nekada da Gruja nije normalan, ali okej je. Vidim da provodi vreme sa svojim ćerkama, tako da sve najlepše - rekao je gledalac.

- Upoznala si ćerke Grujine na rođendanu - rekla je voditeljka.

- Iskreno da ti kažem imala sam tremu, ali sam se odmah opustila. Odmah su me na prvu prihvatile, predstavila sam se kao njegova drugarica, iako je njegova starija ćerka upućena u sve. Predobre su, mnogo su vredne, presrećna sam što sam ih upoznala - rekla je Mimas.

- Otkud poziv na Anelin rođendan, kako komentarišeš veridbu Aneli i Luke - pitala je voditeljka.

- Ja sam sa Lukom u okej odnosu, pa me je zvao. Ja sa Aneli nemam neku komunikaciju, niti smo se družili da bih išao. Pod dva, Aneli su bile u ratu takvom da bi bilo glupo da idem na njen rođendan, treće, ja bih išao kod Gruje na rođendan. S neke strane ne bih ni stigao na taj rođendan, možda su hteli da dobiju i neko oružije protiv Ene. Ivan kada je došao tada u emisiju da bi mogao da je napadne, mislim da Luka to nije gledao tako, ali bi ovi drugi iskoristili. Ja im čestitam na veridbi od srca, mislim da su požurili, trebali su da puste vremena da vide kako će se odvijati njihov odnos - rekao je Peja.

- Smatram da su se dogovorili, njena reakcija mi je bila, ne znam kako da kažem...Nisu se oni ni upoznali, ali su iskoristili ovaj period posle rijalitija, samim tim su zvali i novinare i medije na rođendan, sve je bilo ful isplanirano - rekla je Mimas.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić