Ovo se ne propušta: Fantastična četvorka večeras u NAROD PITA, Sandra, Keti, Sofi i Milovan spremni da raskrinkaju bivše cimere

Veliko superfinale najgledanijeg rijalitija "Elita 8" održano je nedavno na TV Pink i oborilo je sve rekorde gledanosti. Učesnici su privukli veliku pažnju javnosti tokom boravka u Beloj kuću, a samo su najbolji digurali do superfinala.

Kako se život aktuelnih učesnika koji su punih deset meseci intrigirali javnost svojim boravkom u "Eliti" nastavio i nakon superfinala. Redovno ćete imati priliku da na TV Pink gledate Emisiju "Narod pita".

Večeras od 22h na TV Pink startuje novo izdanje emisije "Narod pita", a voditeka Ana Radulović će ugostiti njih troje.

Naime, u emisiju "Narod pita" stižu Sandra Obradović, Milovan Minić, Sofi Tkačenko i Keti Samardžić.

Pratite večeras na TV PINK!

Autor: N.B.