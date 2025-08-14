INSTA REŠETKA: Gruja progovorio o odnosu sa Mimas, priznao da li bi pomogao Peji da se pomiri sa Enom (VIDEO)

Prethodne noći su gosti u emisiji "Narod pita" bili Nikola Grujić Gruja, Milana Šarac Mimas i Jovan Pejić Peja.
U okviru rublike Insta rešetka, pratioci Instagram profila portala Pink.rs, postavljali su tokom jučerašnjeg dana pitanja upravo Gruji.
Mišljenje o vezi Anđele i Gastoza?
- Svaka im čast ako su opstali.
Šta zameraš Peji?
- Ništa.
Da li si normalan?
- Nisam.
Da li voliš Mimas i koliko?
- Volim mnogo.
Da li si se čuo sa Enom?
- Nisam se viđao ni sa kim, samo sa Pejom.
Grujo svakati čast na energiji, u Eliti si bio hiperaktivan?
- Bio sam svakakav, ali dobro to je do mene.
Da li bi pomogao svom drugu (Peji) da se pomiri sa Enom?
- Ne radi ono što ga čini srećni, ja ne volim da pričam ljudima o tome.
Autor: pink.rs