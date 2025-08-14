INSTA REŠETKA: Gruja progovorio o odnosu sa Mimas, priznao da li bi pomogao Peji da se pomiri sa Enom (VIDEO)

Prethodne noći su gosti u emisiji "Narod pita" bili Nikola Grujić Gruja, Milana Šarac Mimas i Jovan Pejić Peja.

U okviru rublike Insta rešetka, pratioci Instagram profila portala Pink.rs, postavljali su tokom jučerašnjeg dana pitanja upravo Gruji.

Mišljenje o vezi Anđele i Gastoza?

- Svaka im čast ako su opstali.

Šta zameraš Peji?

- Ništa.

Da li si normalan?

- Nisam.

Da li voliš Mimas i koliko?

- Volim mnogo.

Da li si se čuo sa Enom?

- Nisam se viđao ni sa kim, samo sa Pejom.

Grujo svakati čast na energiji, u Eliti si bio hiperaktivan?

- Bio sam svakakav, ali dobro to je do mene.

Da li bi pomogao svom drugu (Peji) da se pomiri sa Enom?

- Ne radi ono što ga čini srećni, ja ne volim da pričam ljudima o tome.

Autor: pink.rs