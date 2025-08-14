Ovo se ne propušta!
U osmoj epizodi druge sezone "Intimnih pitanja", voditelj emisije Nikola Žugić ugostio je bivšu učesnicu "Elite 8", četvrtoplasiranu superfinalistkinju Enu Čolić! Ena je ovom prilikom progovorila o duboko skrivanim tajnama, odnosu sa Jovanom Pejićem Pejom, o tome da li je bila sa intimna sa Filipom Đukićempred Gastozom, ali i o mnogome čemu još. Ukoliko ste propustili ovu epizodu, pogledajte je u nastavku:
Sada, u novoj, osmoj epizodi voditelj Nikola Žugić ugostio je bivšu učesnicu "Elite 8", Slađu Poršelinu! Ovoga puta, Slađa se ogolila do koske, progovorila je i totalno je razotkrila Maju Marinković, svoju bivšu drugaricu, otkrila je sve o odnosu sa Terzom, ali je i po prvi put progovorila i propaloj veridbi zbog koje je, kako je rekla, želela da umre u tim trenucima.
Ovu epizodu možete ispratiti u petak, 15. avgusta od 20 časova na Jutjub kanalu Pink.rs i portalu Pink.rs! ČEKAMO VAS!
Autor: N.B.