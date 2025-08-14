INSTA REŠETKA! Mimas otkrila da li vara Gruju, tvrdi da je Ena kopira (VIDEO)

Prethodne noći su gosti u emisiji "Narod pita" bili Nikola Grujić Gruja, Milana Šarac Mimas i Jovan Pejić Peja.

U okviru rublike Insta rešetka, pratioci Instagram profila portala Pink.rs, postavljali su tokom jučerašnjeg dana pitanja Mimas koja je odgovarala na pitanja koja su se najviše ponavljala.

U kakvom ste sada odnosu Gruja i ti?

- Hvala Bogu sve je u redu.

Zašto Bujas samo zauzete momke, a svog ne daš nikom?

- Ne razumem pitanje.

Zašto si muvala Peju da bi nervirala Enu?

- Zato što je Ena jedna odvratna osoba, sa konjskom facom i konjskim zubima, najmorbidnija osoba u kući. Namerno sam je provocirala.

Što si kopirala Enu?

- To je ona rekla da se ja šminkam kao ona, ali ljudi znaju mene duže nego nju.

Zašto stalno varaš Gruju napolju?

- Ja Gruju nikada nisam prevarila.

Mimas da li više voliš Gruju ili Peju.

- Volim samo Gruju.

Autor: pink.rs