AKTUELNO

Domaći

JA SAM VEĆ JEDNOM PREŠLA IGRICU: Aleksandra Nikolić pred Elitu 9 progovorila o povratku u rijaliti: NE ZANIMA ME KO ĆE UĆI...

Izvor: Kurir.rs, Foto: Instagram.com ||

Stavila karte na sto!

Aleks Nikolić, rijaliti zvezda, rekla je da nju uopšte ne zanima ko ulazi sve u devetu sezonu i da joj strategije uopšte nisu potrebne.

Foto: Instagram.com

Kako je istakla, ona će u predstojećoj sezoni da bude prirodana kao što je do sada bila, ali je svesna da će mnogi krenuti na nju.

Aleks je prokomentarisala svoj ulazak u Elitu 9 za koju je već potpisala ekskluzivni ugovor sa Željkom Mitrovićem.

- Što se tiče Elite, uopšte ne gledam ko ulazi. Niti me interesuje. Niti se ja nešto pripremam, niti nešto prikupljam informacije o ljudima, niti mi to treba. Baš me to ne zanima, šta me briga ko ulazi - rekla je Aleks u uključenju na svom Tiktoku.

Foto: Instagram.com

- Naravno da ću biti ono šte jesam. znam koliko vredim i koliko je velika moja težina. Hvala vam ljudi, puno, znam da će krenuti na mene, ali šta me briga. Naučila sam nešto u životu, a to je da ne reagujem na negativne vibracije i da me to uopšte ne interesuje. Ljudi, ja sam već jednom prešla tu igricu i pobedila i to u sezoni u kojoj je bila veoma jaka konkurancija. To nije mala stvar. I sve ovo vreme, iako sma van medija i svega, imam konsnatantnu podršku. Tako da ne sumnjam ja u sebe uopšte - rekla je Aleks.

Foto: Instagram.com

Autor: M. V.

#ELITA

#Elita Pink TV

#Elita najnovije vesti

#Elita učesnici

#elita narod pita

#elita vesti

#elita zadruga

POVEZANE VESTI

Zadruga

PRESAVILA TABAK: Sanja progovorila o tužbama koje će pokrenuti protiv bivših cimera, pa otkrila razlog! (VIDEO)

Domaći

DA SAM NA NJENOM MESTU, POLUDELA BIH: Sofi PECNULA Anđelu, odgovorila Gastozu na izjavu da ju je STVORIO, pa priznala da se pomirila sa činjenicom da

Domaći

PLAŠIM SE DA ME NE IZIGRA: Aneli otkrila da stahuje da će Baja uspeti da je rastavi od Luke, pa otkrila da li bi mu podarila SINA! (VIDEO)

Domaći

Iritira me njena pojava: Ena Čolić nikad iskrenije progovorila o sukobima sa Aneli, pa priznala da li će se boriti za Pejinu ljubav! (VIDEO)

Domaći

FARBAM JAJA SA MAMOM I SESTROM: Ivana Nikolić progovorila o proslavi Vaskrsa u svom domu, evo kakve uspomene je vežu za detinjstvo!

Zadruga

NJENA SREĆA NIJE POTPUNA: Ena priznala da njena sreća nije potpuna jer nije videla sina, pa progovorila o podršci svojih prijatelja!