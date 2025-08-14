ZARADILA PREKO 50.000 EVRA NA TIK TOKU: Evo koliko bivši rijaliti učesnici profitiraju od društvenih mreža! Za samo par minuta na njegov račun leglo je 180 evra! OVO MALO KO SME DA PRIZNA

Mnogi rijaliti učesnici nakon stečene slave pred kamerama odlučuju da se posvete svojim profilima na društvenim mrežama, pa od toga zarade 'masnu' lovu.

Neki od poznatih rijaliti igrača kao što su Aleksandra Nikolić, Maja Marinković, Kristijan Golubović, Miljana Kulić i mnogi drugi rešili su da po završenom učešću u rijalitiju igraju mečeve na društvenoj mreži TikTok.

Međutim, zaradu na društvenim mrežama ovi influenseri kriju kao zmija noge. Nedavno su se među najhrabrijima istakli Kristijan Golubović, Mina Vrbaški i Ana Spasojević kada su u emisiji "Magazin In" priznali koliko novca zarašuju od mečeva na društvenoj mreži TikTok.

- Ja sam prekjuče ušao, bio sam 43 minuta i zaradio sam 180 evra -rekao je Kristijan tada.

- Ja sam za dve godine podigla preko 20.000 evra. To je meč koji igraš sa ljudima, ti sa svojim ponašanjem kupiš druge ljude koji će da ti abcaju novac -rekla je Mina.

- To je ako da javno ideš na piće sa simpatizerom i on ti plaća piće -objasnio je Kristijan.

- Ja sam zaradila mnogo, preko 50.000 evra za pet godina. Ja nisam samo strimer, ja sam isto gifterm bacila sam oko 20.000 hiljada evra. Nekad je svađa, rasprava, nekada je samo izazov -rekla je Ana.

Podestimo, mnogi od njih su učestvovali u rijalitiju "Elita" gde su se veoma visoko plasirali, te osvojili vredne nagrade. Pored nagrada, dobili su i svoje honorare koje su trošili na luksuz, ali i u pokretanje privatnih biznisa.

Autor: M. V.