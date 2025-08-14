AKTUELNO

Domaći

ZARADILA PREKO 50.000 EVRA NA TIK TOKU: Evo koliko bivši rijaliti učesnici profitiraju od društvenih mreža! Za samo par minuta na njegov račun leglo je 180 evra! OVO MALO KO SME DA PRIZNA

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Mnogi rijaliti učesnici nakon stečene slave pred kamerama odlučuju da se posvete svojim profilima na društvenim mrežama, pa od toga zarade 'masnu' lovu.

Neki od poznatih rijaliti igrača kao što su Aleksandra Nikolić, Maja Marinković, Kristijan Golubović, Miljana Kulić i mnogi drugi rešili su da po završenom učešću u rijalitiju igraju mečeve na društvenoj mreži TikTok.

Međutim, zaradu na društvenim mrežama ovi influenseri kriju kao zmija noge. Nedavno su se među najhrabrijima istakli Kristijan Golubović, Mina Vrbaški i Ana Spasojević kada su u emisiji "Magazin In" priznali koliko novca zarašuju od mečeva na društvenoj mreži TikTok.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam prekjuče ušao, bio sam 43 minuta i zaradio sam 180 evra -rekao je Kristijan tada.

- Ja sam za dve godine podigla preko 20.000 evra. To je meč koji igraš sa ljudima, ti sa svojim ponašanjem kupiš druge ljude koji će da ti abcaju novac -rekla je Mina.

- To je ako da javno ideš na piće sa simpatizerom i on ti plaća piće -objasnio je Kristijan.

- Ja sam zaradila mnogo, preko 50.000 evra za pet godina. Ja nisam samo strimer, ja sam isto gifterm bacila sam oko 20.000 hiljada evra. Nekad je svađa, rasprava, nekada je samo izazov -rekla je Ana.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Podestimo, mnogi od njih su učestvovali u rijalitiju "Elita" gde su se veoma visoko plasirali, te osvojili vredne nagrade. Pored nagrada, dobili su i svoje honorare koje su trošili na luksuz, ali i u pokretanje privatnih biznisa.

Autor: M. V.

#ELITA

#Elita Pink TV

#Elita najnovije vesti

#Elita učesnici

#elita narod pita

#elita vesti

#elita zadruga

POVEZANE VESTI

Domaći

KRISTIJAN UZEO 180 EVRA ZA 43 MINUTA! Evo koliko bivši rijaliti učesnici zarađuju od društvenih mreža: Ona je uložila 20.000, a uzela MNOGO VIŠE, evo

Region

Ženi iz Hrvatske leglo je 60 evra na račun: Nije slutila da je to početak pakla

Region

DODIK NAPRAVIO NALOG NA TIK TOKU: Uvideo sam da ova društvena mreža dominira i da je mreža budućnosti (VIDEO)

Politika

Brnabić za HIT TVIT: Srbija će 2027. godine biti potpuno druga zemlja! Očekujemo BDP od 100 milijardi evra, akcenat je na socijalnoj koheziji

Extra

POČETAK KRAJA DRUŠTVENIH MREŽA?! Veštačka inteligencija preuzima komentare - korisnici zabrinuti

TV

Gledajte 'HIT TVIT' večeras od 21 sat na TV Pink: Evo ko će biti gosti Verice Bradić