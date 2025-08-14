MUNJEZ SE NE ODVAJA OD SINA! Podelio emotivne fotke sa naslednikom, pa mu predvideo uspešnu sportsku karijeru (FOTO)

Danas je na svom Instafram profilu podelio fotografije sa naslednikom koje su mnoge raznežile.
Danijel Dujković Munjez tokom boravka u "Eliti 8" saznao je da je postao otac. Stefani Grujić je na svet dobela malog dečaka, a onda su suledile trzavice oko roditeljstva.
Iako Stefani i Munjez nisu nastavili svoj odnos, on je pre nekoliko dana prvi put upoznao sina Konstantina, a od tada se od njega ne odvaja.
Danas je na svom Instafram profilu podelio fotografije sa naslednikom koje su mnoge raznežile.
- Na kafici sa kapućinom -napisao je Munjez na jednoj fotokrafiji gde vozi sina u kolicima dok ispija kafu.
Iako Konstantinj ima svega par meseci, Munjez već prognozira supešnu sportsku karijeru svom nasledniku:
- Levi bek u najavi -napisao je on na fotografiji dok snima nogice bebe u kolicima.
Ovako je govorio o prvom susretu sa sinom
- Jako sam pod utiskom i samo o tome razmišljam, niko me ne interesuje. Očekivao sam da će biti drugačije. Neverovatno, kad sam video uživo moje oči, nos i sve, kad sam ga izeo u naručje i da nema strah od mene, ja sams e oduševio. Dao sam mu keks, sav se izmazao od čokolade -rekao je Danijel, pa dodao:
- - Oduševio sam se, Stefani izgleda zrelo, onako kao majka. Ona je mnei donela nešto najlepše na svetu. Ja ne želim da radim test, nema smisla, videćete o čemu pričam, ja nisam ni sumnjao. Videćete i vi sami, kad vidite malog videćete o čemu se radi -rekao je Munjez.
