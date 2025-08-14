AKTUELNO

MUNJEZ SE NE ODVAJA OD SINA! Podelio emotivne fotke sa naslednikom, pa mu predvideo uspešnu sportsku karijeru (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Danas je na svom Instafram profilu podelio fotografije sa naslednikom koje su mnoge raznežile.

Danijel Dujković Munjez tokom boravka u "Eliti 8" saznao je da je postao otac. Stefani Grujić je na svet dobela malog dečaka, a onda su suledile trzavice oko roditeljstva.

MUNJEZ UPOZNAO SINA KONSTANTINA: Dujković puca od ponosa, stavio tačku na glasine da je NN otac! Evo čije prezime će nositi njegov naslednik (FOTO+VID

Iako Stefani i Munjez nisu nastavili svoj odnos, on je pre nekoliko dana prvi put upoznao sina Konstantina, a od tada se od njega ne odvaja.

Foto: Instagram.com

KAD SAM VIDEO MOJE OČI I NOS... Munjez otkrio detalje upoznavanja sa sinom Konstantinom: Evo da li će raditi DNK TEST (VIDEO)

- Na kafici sa kapućinom -napisao je Munjez na jednoj fotokrafiji gde vozi sina u kolicima dok ispija kafu.

Foto: Instagram.com

Iako Konstantinj ima svega par meseci, Munjez već prognozira supešnu sportsku karijeru svom nasledniku:

- Levi bek u najavi -napisao je on na fotografiji dok snima nogice bebe u kolicima.

Foto: Instagram.com

Ovako je govorio o prvom susretu sa sinom

- Jako sam pod utiskom i samo o tome razmišljam, niko me ne interesuje. Očekivao sam da će biti drugačije. Neverovatno, kad sam video uživo moje oči, nos i sve, kad sam ga izeo u naručje i da nema strah od mene, ja sams e oduševio. Dao sam mu keks, sav se izmazao od čokolade -rekao je Danijel, pa dodao:

- - Oduševio sam se, Stefani izgleda zrelo, onako kao majka. Ona je mnei donela nešto najlepše na svetu. Ja ne želim da radim test, nema smisla, videćete o čemu pričam, ja nisam ni sumnjao. Videćete i vi sami, kad vidite malog videćete o čemu se radi -rekao je Munjez.

Autor: M. V.

