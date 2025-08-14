ŠOK! Evo šta radi Terza dok Milica pazi Barbaru: Ona se ne odvaja od ćerkice, a on... (FOTO)

Milici neće biti svejedno kada ovo vidi!

Drama između bivših partnera Milice Veličković i Borislava Terzića Terze dobila je novi nastavak na i to Instagramu.

Na objavi koju je podelio Terza pre šest sati vidi se kako krstari Savom pored Beograda na vodi. Nasmejan, sa naočarima, delovao je potpuno kao da ne mari za turbulencije u njegovom porodičnom životu.

Ovaj kadar odmah je privukao pažnju pratilaca, koji su komentarisali da Terza očigledno uživa i ne mari za ono što se dešava van njegovog provoda.

Milica je, u isto vreme, na svom profilu objavila potpuno drugačiju scenu, reč je fotografiji sa malom Barbarom.

Naime, Milica je na jednoj fotki držala ćerkicu dok su zajedno ležale na krevetu, a na drugoj, objavljenoj nešto kasnije se jasno vide majka i ćerka u parku kako uživaju.

Dok Terza pokazuje da živi bez stresa, Milica jasno stavlja do znanja da je Barbara centar njenog sveta.

Ovi paralelni storiji još jednom su podgrejali priču o njihovom odnosu, koji je i dalje glavna tema rijaliti publike.

Autor: M. V.