IVAN U NIŠ, A JELENA U NOVI STAN: Učesnica Elite kupila prvu nekretninu na svoje ime, radosne vesti odmah podelila sa fanovima (FOTO)

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Radost ne može da sakrije!

Učesnica rijalitija "Elita 8", Jelena Ilić, podelila je veliku životnu vest sa pratiocima na Instagramu.

Naime, Jelena je kupila nekretninu na svoje ime, a ovim se odmah pohvalila.

Foto: Instagram.com/jelena_ilic_b

Na storiju je objavila fotografiju ugovora, o kupoprodaji nekretnine i poručila:

- Ko želi da čestita, nek čestita -napisala je Jelena, a onda se oglasila i njena podrška:

- Od danas zvanično vlasnica svojih zidova i računa. Čestitam za novi životni status i adresu, samo nek se nižu -bile su reči podrške.

Foto: Instagram.com/jelena_ilic_b

Podsetimo, Jelena je u Eliti 8 privukla pažnju burnim emotivnim odnosima, ali i iskrenošću kojom je osvajala gledaoce. Sada, kada je napravila veliki životni korak, jasno je da želi da krene dalje i gradi stabilnu budućnost.

Autor: M. V.

