IVAN U NIŠ, A JELENA U NOVI STAN: Učesnica Elite kupila prvu nekretninu na svoje ime, radosne vesti odmah podelila sa fanovima (FOTO)

Radost ne može da sakrije!
Učesnica rijalitija "Elita 8", Jelena Ilić, podelila je veliku životnu vest sa pratiocima na Instagramu.
Naime, Jelena je kupila nekretninu na svoje ime, a ovim se odmah pohvalila.
Na storiju je objavila fotografiju ugovora, o kupoprodaji nekretnine i poručila:
- Ko želi da čestita, nek čestita -napisala je Jelena, a onda se oglasila i njena podrška:
- Od danas zvanično vlasnica svojih zidova i računa. Čestitam za novi životni status i adresu, samo nek se nižu -bile su reči podrške.
Podsetimo, Jelena je u Eliti 8 privukla pažnju burnim emotivnim odnosima, ali i iskrenošću kojom je osvajala gledaoce. Sada, kada je napravila veliki životni korak, jasno je da želi da krene dalje i gradi stabilnu budućnost.
Autor: M. V.