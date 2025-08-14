SLAVLJE U DOMU ANĐELE ĐURIČIĆ! Tetka priredila bajkovitu proslavu maloj Nikoliji: SVE U ROZE BOJI, A DOBILA I SKUPOCENI POKLON (FOTO)

Anđela obradovala fotografijama sa krštenja male Nikolije!

Učesnica "Elite 8" Anđela Đuričić podelila je emotivne trenutke sa porodičnog slavlja koje je izazvalo mnogo pažnje na društvenim mrežama.

Njena sestričina Nikolija proslavila je krštenje i prvi rođendan, a Anđela se pobrinula da ovaj dan izgleda kao prava bajka.

Na Instagramu je osvanula fotografija preslatke slavljenice u roze haljinici i sa krunom na glavi, dok pozira pored balona u obliku srca i likova Mini Mous.

Dekoracija je bila u znaku roze nijansi, a mala Nikolija dobila je i poseban poklon. Reč je o električnom motoru na kome je ponosno pozirala.

Pratioci su bili oduševljeni, a komentari podrške i čestitke samo su se nizali. „preslatko“, „Dve kraljice“ i „Količina slatkoće na ovim slikama se ne može izmjeriti“ samo su neki od njih.

Autor: M. V.