AKTUELNO

Domaći

SLAVLJE U DOMU ANĐELE ĐURIČIĆ! Tetka priredila bajkovitu proslavu maloj Nikoliji: SVE U ROZE BOJI, A DOBILA I SKUPOCENI POKLON (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/andjelaadjuricicc ||

Anđela obradovala fotografijama sa krštenja male Nikolije!

Učesnica "Elite 8" Anđela Đuričić podelila je emotivne trenutke sa porodičnog slavlja koje je izazvalo mnogo pažnje na društvenim mrežama.

Foto: Instagram.com/andjelaadjuricicc

Njena sestričina Nikolija proslavila je krštenje i prvi rođendan, a Anđela se pobrinula da ovaj dan izgleda kao prava bajka.

Foto: Instagram.com/andjelaadjuricicc

Na Instagramu je osvanula fotografija preslatke slavljenice u roze haljinici i sa krunom na glavi, dok pozira pored balona u obliku srca i likova Mini Mous.

Foto: Instagram.com/andjelaadjuricicc

Dekoracija je bila u znaku roze nijansi, a mala Nikolija dobila je i poseban poklon. Reč je o električnom motoru na kome je ponosno pozirala.

Foto: Instagram.com/andjelaadjuricicc

Pratioci su bili oduševljeni, a komentari podrške i čestitke samo su se nizali. „preslatko“, „Dve kraljice“ i „Količina slatkoće na ovim slikama se ne može izmjeriti“ samo su neki od njih.

Autor: M. V.

#ELITA

#Elita Pink TV

#Elita najnovije vesti

#Elita učesnici

#elita narod pita

#elita vesti

#elita zadruga

POVEZANE VESTI

Domaći

SLAVLJE U DOMU ZORANE I STEVE SIMEUNOVIĆA: Par priredio gala proslavu prelepim povodom, a evo ko je došao od poznatih (FOTO)

Domaći

Ivan Marinković stigao u Niš na Željkovu proslavu rođendana! Kulići spremili veliko slavlje, a pogledajte kakav poklon je dobio od oca! (FOTO)

Domaći

DRAMA U DOMU ĐURIČIĆEVIH?! Pojavile se ŠOK TVRDNJE o odnosu Anđele i Gastoza: Veliša doživeo pomračenje zbog ovoga

Domaći

ANA POSLE RASKIDA VRATILA STARI IZGLED! Pevačica se utegla u haljinu i zablistala: Ljudi trljaju oči i ne veruju koliko se promenila (FOTO)

Domaći

OVO NIJE OČEKIVALA! Goga Sekulić proslavila 47. rođendan sa sinom u Dubajiu, a ono što je dobila na poklon, RASPAMETILO JE! (FOTO)

Domaći

Da se smrzneš: Pljušte pohvale na Breskvičin račun, niko ne može da skine pogled s njene vitke linije (FOTO)