ŠOK U PROGRAMU UŽIVO! Gledateljka otkrila da poznaje Keti, pa RASKRINKALA sve njene tajne: Lagala si nas, rekla si da ti je UPERIO PIŠTOLJ U GLAVU! (VIDEO)

Voditeljka Ana Radulović posle reklama porazgovarala je sa Sofi Tkačenko o odnosu sa Matejom Matijevićem.

- Čitala sam da te Mateja nije zvao na rođendan, pa je on rekao da nije ni slavio, šta se dešava među vama - pitala je Ana.

- Jesmo u kontaktu, nekom minimalnom. Ja ne volim da se dopisujem niti da zovem ljude. Mi kada se nađemo, mi top razgovaramo, ništa se nije promenilo, ne kontaktiramo previše preko telefona. Nisam bila pozvana na rođendan, nisam mu to zamerila, on nije slavio, putovao je - rekla je Sofi.

Ana je poželela dobro veče narednom gledaocu.

- Ivana sa Karaburme kraj telefona. Želim da pozdravim Keti i da je pitam neka pitanja, onako kao majka, pošto sam i ja majka. Zašto je izdala moju drugaricu, zašto je lagala mene u lice, zašto je pričala sve ono što je pričala?! Pričala je meni kako je imala suđenje sa Pavlom jer je udario pištoljem po glavi. Snežana je trebala da vodi taj njen sajt, ja sam bila sa Snežanom tamo, ja sam lepo rekla: "Keti nemoj da me lažeš", ona je sve lagala! Imam sina koji je fudbaler, jednog koji je u specijalnoj anitetorističkoj brigadi. Mene zanima Keti, jako si me iznenadila, da si me razočarala i jesi i nisi, jesi jer mi te je žao. Nisam ljuta na tebe, nego mi te je žao. Ja neću da te ponižavam, Snežana je jedna osoba koja je vredna, ne znam šta da ti kažem, najbolji prijatelj i drug, jedna osoba koja ne ume da laže i koja te je ispoštovala. Ponašala si se onako kako sam ti rekla da se ne ponašaš, govorila sam ti da ne lažeš i da patetišeš, znači reci tako kako jeste. Novinari imaju puno pravo da iznose lične stvari koje otkrivaju dok si ti u Eliti, treba da se stidiš svega onoga što lažeš! Izdala si prijateljicu svoju, ja ti nisam prijateljica, mene si upoznala 2022. godine. Nazvala si moju kumu Snežanu Popović fanom, ti si nju zvala, ja sam bila prisutna. Ja sam joj lepo rekla da ne rizikuje, zato sam i krenula sa njom. Ti si meni rekla kako strahuješ za život svog deteta, kako te je udario taj Pavle Bihali pištoljem u glavu, kako si se zabavljala sa njim - rekla je gledateljka.

- Odmah da demantujem Ivanu, znam o kome se radi. Što se tiče Pavla Bihal, to je čovek koji je bio moj klijent, ja sam njemu kuvala. Nismo bili u vezi, taj čovek ton nije podigao na mene, tako da to nije istina - rekla je Keti.

- Jeste, ona je meni lično rekla da jeste radila, kuvala je u tom restoranu, da se on njoj nabacivao, da je izbila neka tuča...Znam da ćeš reći da je sve laž - rekla je gledateljka.

- Ovo što tvrdite, moraćete da dokažete - rekla je Keti.

- Rekla si meni i Snežani, mi smo jedini svedoci i tvoje kuče koji si ostavila na ulici - rekla je gledateljka.

- To suđenje je i dalje u toku i to nema veze sa osobom koju navodi Ivana imenom i prezimenom. Snežana je napravila fan stranicu o mom kuvanju, ja sam želela da upoznam tu ženu. Upoznala sam se sa njima, divno je bilo, zahvalila sam se. Ja sam je kontaktirala da vidim da li želi to da radi jer ulazim u "Elitu", ja sam čak i pitala da li to nešto košta, ona je rekla: "Ne, ni slučajno, taman posla", pozvala sam ih na ručak, nju i Ivanu. Ja sam njima samo rekla da imam suđenje. Nikada za nju nisam rekla da je moj fan. Druga stvar, ja nju ne mogu da nazovem prijateljem, ja imam dva prijatelja u životu. Zašto bih ja takve stvari pričala dvema osobama koje ne poznajem?! Pavle je bio moj rado viđen gost. Ne znam da li želite da završimo na sudu zbog ovoga?! Čovek me u životu popreko nije pogledao - rekla je Keti.

- Ha ha ha, da...Pomenula je da se zabavljala sa Bihalom, da je bila sa njim - rekla je gledateljka.

- Slagala je zato što je drugim ljudima pričala, ja znam da je Snežana vodila njenu stranicu - rekla je Keti.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić