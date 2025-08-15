AKTUELNO

Domaći

Imala šta da kaže: Evo da li Keti vidi Gastoza i Anđelu u budućnosti zajedno (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

U večerašnjoj emisiji Narod pita, voditeljka Ana Radulović je ugostila Sandru Obradović, Milovana Minića, Keti Samardžić i Sofi Tkačenko.

Usledilo je novo uključenje. U emisiju se uključio Milan.

- Moji roditelji su lekari, ja moram da kažem da sam ja iz Subotice. MIlovan je znao da je Aleksandra sa 16 godina imala mogućnost da bira šta će. Milovan je trebao nju da zaštuti, a on to nije radio. Aleksandra je moja drugarica, nju sui svoi napadali, a on je nije branio. Nazivali su je i prostitutkom,. -- rekao je Gledalac.

Ne znam ko je ali razumem šta govorite - rekao je Milovan pa se osvrnuo na Ivana Marinkovića.

- Zao i pokvaren čovek, pitanje je koliko on zlobe ima - rekao je Milovan.

Foto: TV Pink Printscreen

Usledilo je novo ukljućenje, te je gledalca otkrio kako gleda na Keti.

- JA te podržavam. ti si jsjana, ali njih niko ne priznaje; Moram da kažem da mi jnije jasno što te je Gastoz razočarao - rekao je gledalac-

- On je izabrao devojku talko i treba, svima je jasno, mene je razočaralo to jer sam mu se ja javila,a on je rekao da ja treba njemu da se javljam. Svako treba da se javi osobi koja je bila tu za njega. JA iskreno ne mkogu da pretpostavim koliko će oni biti zajedno. Ja sam mislila da neke stvari napolju kada bude video promeniti, i iskreno milslila sam da se neće pomiriti posle svih onih reči koje su uputili jedno drugom, a sada su svuda, veurjem, ja u njihovu ljubav. - rekla je Keti-

Foto: TV Pink Printscreen

Milovane e l ti drago što ti je ćerka upoznala Aleks?

- Jeste to je menbi najbitnije isuper su reagovale ovbe - rekai je Milovan,.

Autor: N.B.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Keti

#gastozu

POVEZANE VESTI

Zadruga

Tako je Baja hteo: Gledateljka osudila Sandru jer koristi maseratija, ona otkrila sve (VIDEO)

Domaći

Ako bude dobar... Sofi otkrila šta je Mateji poklonila za rođendan pa progovorila o Gastozu, evo da li se čuju (VIDEO)

Domaći

INSTA REŠETKA! Ponovo stao uz drugaricu: Dača prozvao Gastoza i Anđelu, otkrio šta misli u Atmiru Albi pa naveo PET najvećih lažova Elite 8 (VIDEO)

Domaći

Evo da li se čula sa bivšom drugaricom: Kačavenda progovorila o bivšoj kumi, a onda je gledateljka očitala lekciju Urošu Staniću (VIDEO)

Domaći

URADIĆEMO ISTE TETOVAŽE: Gastoz progovorio o vezi sa Anđelom, otkrio sve o čuvenoj žurki, a evo kako je reagovao kada je sreo Sofi (VIDEO)

Domaći

'UŽIVAMO U LJUBAVI' Andrea otkrila da li je njena porodica konačno prihvatila VEZU sa Saletom, pa priznala koliko mašta da se uskoro ostvari kao MAJKA