Imala šta da kaže: Evo da li Keti vidi Gastoza i Anđelu u budućnosti zajedno (VIDEO)

U večerašnjoj emisiji Narod pita, voditeljka Ana Radulović je ugostila Sandru Obradović, Milovana Minića, Keti Samardžić i Sofi Tkačenko.

Usledilo je novo uključenje. U emisiju se uključio Milan.

- Moji roditelji su lekari, ja moram da kažem da sam ja iz Subotice. MIlovan je znao da je Aleksandra sa 16 godina imala mogućnost da bira šta će. Milovan je trebao nju da zaštuti, a on to nije radio. Aleksandra je moja drugarica, nju sui svoi napadali, a on je nije branio. Nazivali su je i prostitutkom,. -- rekao je Gledalac.

Ne znam ko je ali razumem šta govorite - rekao je Milovan pa se osvrnuo na Ivana Marinkovića.

- Zao i pokvaren čovek, pitanje je koliko on zlobe ima - rekao je Milovan.

Usledilo je novo ukljućenje, te je gledalca otkrio kako gleda na Keti.

- JA te podržavam. ti si jsjana, ali njih niko ne priznaje; Moram da kažem da mi jnije jasno što te je Gastoz razočarao - rekao je gledalac-

- On je izabrao devojku talko i treba, svima je jasno, mene je razočaralo to jer sam mu se ja javila,a on je rekao da ja treba njemu da se javljam. Svako treba da se javi osobi koja je bila tu za njega. JA iskreno ne mkogu da pretpostavim koliko će oni biti zajedno. Ja sam mislila da neke stvari napolju kada bude video promeniti, i iskreno milslila sam da se neće pomiriti posle svih onih reči koje su uputili jedno drugom, a sada su svuda, veurjem, ja u njihovu ljubav. - rekla je Keti-

Milovane e l ti drago što ti je ćerka upoznala Aleks?

- Jeste to je menbi najbitnije isuper su reagovale ovbe - rekai je Milovan,.

