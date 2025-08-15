Ne veruje svojim ušima: Sandra promenila sve boje zbog komentara gledaoca o njoj i Baji (VIDEO)

U večerašnjoj emisiji Narod pita, voditeljka Ana Radulović je ugostila Sandru Obradović, Milovana Minića, Keti Samardžić i Sofi Tkačenko.

Sandra Obradović je prokomentarisala emisiju u kojoj su gostovali MIlena Kačavenda i Ivan MArinković.

- Meni je tada privuklo pažnju jer je iVan došao pijan kao smuk, on je meni najgori i najveće smeće. Milena sa druge strane dođe u miru, pa kako je ko potkači - rekla je Sandra.

Usledilo je novo uključenje, uključio se Rade iz Beograda.

- Ta veza između Sandre i Baje mi je sumnjiva, ona je po mom mišljenju sponzoruša. POzdrav za gastoza i Anđelu, oni su pokazali kako se igra rijaliti - rekao je Rade.

- Ljudi stalno komentarišu to, ja se jesam zahvalila Baji na svemu. ON je mene podržavao i bodrio me, te sam ja rešila da mu se na taj način odužim. - rekla je Sandra.

- Milovane. Ivan je rekao da bivše devojke zove za određene stvarib - rekla je Ana.

- On je Aleksandru zvao samo da bi napravio svađu, on sve radi samo da bi bocnuo nekoga i da bi ga spustio - rekao je Milovan.

Usledilo je uključenje iz Novog Sada.

- Ja sam Gastozov fan, pratim ga od početka. Moram da kažem da Keti nije u pravu, ona je plakal od pola6 do 7 jer su se Anđela i Gastoz pomirili. On i Anđela uživaju, i verujem kada se pimiri i kada bude srećan on će se promeniti, biće ozbiljan, ja verujem u njega, a Keti nije korektna prema njima. - rekla je gledateljka.

- Ivan i ja smo se posvađali jer je on komentarisao nešto za moje dete. Imamo drugačiji način komunikacije, to moj manir nije, ali ja nikoga ne mrzim,,., svakome elim sve najbolje. - rekla je Keti.-

Autor: N.B.