Brani joj da se čuje sa ćerkom, dete pati svaki dan: Muk u studiju! Milovan ŠOKIRAO sve otkrićem, evo kroz kakav PAKAO Aleksandra prolazi zbog Uroša (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ana Radulović porazgovarala je sa Milovanom Minićem, koji je sve šokirao otkrićem.

- Marijana stavlja slike sa Anastasijom dok je moja ćerka sa Aleksandrom, cirkus na šta to liči, to mi nije okej. Ne podržavam takve stvari...Ovamo Aleksandra ne sme da pozove dete, dete želi da pozove Aleksandru, ali otac to ne dozvoljava i poziva se na privremenu meru da može da vidi dete samo vikendom i to svake druge nedelje. Bila je pozvana u policiju na razgovor jer je rekla u Narod pita da su Urošu pretili, on je sutradan odmah podneo krivičnu prijavu. Gleda da je maltretira, kinji i finansijski uništi. Ne mari za dete! Kada možeš da dozvoliš da dete od šest godina ne može da čuje majku koju nije videlo 10 meseci, žalosno je! On je napravio troškova 10 ili 15 hiljada evra, podneo je krivičnu prijavu zbog alimentacije koju ona nije mogla da plaća jer je bila u rijalitiju. Meni je apsurdno, ali da, očigledno ga podržava čim je s njim. Ne znam šta je to, to po meni nije normalno, on nije svestan da on detetu izbija pare iz džepa, dete pati svaki dan, majka pati svaki dan - rekao je Milovan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

