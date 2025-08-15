Dragana Mitar više ne krije dečka: Ovako izgleda bogati biznismen kog ljubi usred Pariza (FOTO)

AKTUELNO

Bivša učesnica "Zadruge" Dragana Mitar već neko vreme uživa u skladnoj emotivnoj vezi s javnosti nepoznatim čovekom kog je dugo krila od očiju javnosti, sve do sada.

Fatalna zavodnica iz rijalitija mnogo puta je svim pratiocima na društvenim mrežama stavljala do znanja da je konačno, posle dužeg vremena, ispunjena i srećna na emotivnom planu, međutim identitet svog dragog nije želela da otkriva.

Dugo mu je preko lica lepila stikere, sve do nedavno, kada je rešila da čoveka kog voli pokaže celom svetu, a najnovijom fotografijom iznenadila je pratioce.

Naime, javnosti nepoznati biznismen odveo je svoju dragu na romantično putovanje u Pariz, grad ljubavi, gde proslavljaju njegov rođendan.

- Moj slavljenik - napisala je Dragana uz fotografiju na kojoj ljubi svog dragog usred Pariza

JA SAM VEĆ JEDNOM PREŠLA IGRICU: Aleksandra Nikolić pred Elitu 9 progovorila o povratku u rijaliti: NE ZANIMA ME KO ĆE UĆI...

