SOFIJA PREKUCALA IGRICU! Samoj sebi šalje cveće u emisije, pa se zahvaljuje fanovima! Isplivao dokaz (FOTO)

Odmah nakon završetka "Elite 8" Sofija Janićijević rešila je da na sve raspoložive načine iskoristi, ali i uveća svoju popularnost, te ne bira sredstva da se prikaže popularnijom i voljenijom nego što jeste.

Posle rijalitija Sofija se odlučila na šoping, ali ne samo šminke i krpica, već i fanova, te je odrešila kesu i pazarila nekoliko desetina hiljada pratilaca pretežno iz Indije i Pakistana. Instagram je ovu zloupotrebu brzo prepoznao, te je umanjio broj Sofijinih pratilaca koji je "narastao" preko noći, a zbog ogromne razlike u zbiru ljudi koji je prate u samo jednom danu postala je predmet podsmeha na društvenim mežama. Janićijevićeva je kupovinu pratilaca, očekivano, demantovala, a u izjavi za medije bila je naizgled zbunjena, te nije znala da objasni kako se broj njenih pratilaca rapidno uvećao, a potom isto tako smanjio.

Lepa Sofija se tu nije zaustavila, već je smislila novi način kojim će milionima gledalaca Pinka pokazati koliko je obožavana od strane publike. Naime, gledaoci "Elite" nakon završetka rijalitija često svojim miljenicima u emisije "Narod pita" šalju skupocene, raskošne bukete cveća, plišane igračke, slatkiše i druge poklone, a u svakoj emisiji u kojoj je do sada gostovala prelepim darovima bila je oduševljena i iznenađena i sama Sofija.

Međutim, ispostavilo se da je Sofija, po svemu sudeći, sama ugovorila saradnju sa jednom cvećarom, sa kojom ima dogovor da joj u emisije šalje nekoliko raskošnih cvetnih aranžmana, za koje se misli da joj, navodno, šalju fanovi. Zauzvrat, Sofija će sa cvećem uraditi lepe fotografije u studiju TV Pink, što će cvećari dobro doći za promociju svojih usluga na društvenim mrežama.

Sve ovo raskrinkali su fanovi "Elite" na Instagramu, a biznis plan razotkriven je na Instagramu, gde se iz pomenute cvećare Sofiji javno zahvaljuju na "divnoj saradnji", čime su potvrdili da sa njom imaju dogovor o kompenzaciji. Sofija se njima, takođe, zahvalila na storiju.

Ukoliko Sofiji cveće zaista šalju fanovi, kao što govori u emisijama, postavlja se pitanje zbog čega se zahvaljuje cvećari, a ne ljudima koji joj to šalju i njihovim fan grupama.

Nova cvećarska podvala

Ovo nije jedina malverzacija kojom se Sofija poslužila na društvenim mrežama nakon izlaska iz rijalitija. Naime, Janićijevićeva je ubrzo posle izlaska iz "Elite" pratiocima na mrežama želela da stavi do znanja koliko je fatalna i neodoljiva, te je na stori objavila snimak buketa ruža koji je dobila od zagonetnog udvarača i dodala emotikon srca.

Cilj joj je bio, pretpostavlja se, da pokrene novu intrigu o svom ljubavnom životu po napuštanju rijalitija i pokaže svima da je muškarci saleću na svakom moraku. Međutim, ubrzo se ispostavilo da je svojoj vernoj publici podvalila stari snimak, od pre dvadeset meseci, koji je dostupan u njenim istaknutim objavama na profilu, na šta je, po svemu sudeći, potpuno zaboravila.

Autor: D. T.