Janjuš hitno operisan! Zvao hitnu usred noći, pa završio na operacionom stolu!

Bivši košarkaš i rijaliti zvezda Marko Janjušević Janjuš hitno je operisan prošle noći.

On je već neko vreme imao problem s kamenom u bubregu, a nakon poslednjeg napada i nepodnošljivih bolova, Janjuš je podvrgnut operativnom zahvatu.

Bolovi su bili toliko intenzivni da je bio prinuđen da potraži hitnu pomoć, nakon čega je završio na operacionom stolu. Tim povodom se juče kratko oglasio na mrežama.

- Zbog hitne operacije kamena u bubregu, neće me biti jedno vreme. Hvala na razumevanju- poručio je Janjuš.

Inače, Janjuš se na velika vrata vraća u "Elitu 9", koja s emitovanjem startuje ovog septembra.

- Od mene kao učesnika ''Elite'' očekuje se ono što sam svih ovih godina pružio, ne računajući neke situacije o kojima neću da pričam. Mislim da sam najbolji u stvarima koje trebaju za šou i nije se rodio taj koji je mogao da bude ono što sam ja. Trudiću se da budem još bolji - rekao je Janjuš.

Autor: D. T.