Prvo oglašavanje Janjuša posle hitne operacije, evo u kakvom je stanju

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs/I. Stanković ||

Marko Janjušević Janjuš hitno je operisan protekle noći, a sada se oglasio za naš portal i otkrio šta se zbilo.

On se najpre juče oglasio na Instagramu, gde je kratko objasnio da je operisao kamen u bubregu, te da ga neće biti neko vreme, a sada nam je ispričao šta se desilo.

Foto: Pink.rs/N. Šolaja

- Kad sam se vratio sad iz Pariza krenuli su mi nenormalni bolovi, ne znam da li od one šetnje tamo... Izgleda da mi je krenuo kamen od tad opet, boli, pakao - rekao je Janjuš za Pink.rs i dodao:

- Juče je obavljena intervencija, danas sam pušten kući. Sad se osećam kao da se ništa nije desilo, to je neverovatno. Od kamena u bubregu nema jačeg bola, nikada me ništa u životu nije zabolelo kao to. Sada se dobro osećam, malo ću odmoriti - objasnio je on za Pink.rs

Autor: D. T.

