SOFIJA U NOVOJ RUNDI DEMANTOVANJA! Progovorila o AFERI CVEĆE, a onda je uhvaćena u novoj kontradiktornosti: Jedna stvar ostaje NEJASNA

Sofija Janićijević pobesnela je nakon što su je brojni korisnici društvenih mreža optužili da samoj sebi šalje cveće u emisije, pa je rešila da glasine brže-bolje demantuje.

Tim povodom se oglasila za Pink.rs.

- Demantujem gluposti koje na mrežama pričaju da sam samoj sebi poslala cveće. Ovo je samo još jedan način da kanale mene hejteri, da mi nije stiglo u ovom broju ovoliko poruka od podrške od jutros, verovatno ne bih ni demantovala, jer su ovo zaista laži. Ja imam ogromnu podršku i ne znam kome to smeta - rekla je Sofija čiji su fanovi, kao dokaz kupovine, na mrežama objavili uplatnicu koju su poslali cvećari koja se zahvalila Janićijevićevoj na saradnji, i dalje nejasno koje vrste.

Na pitanje o kakvoj je saradnji reč nismo dobili odgovor.

S druge strane, kada je reč o starom snimku crvenih ruža koji je objavljen na Sofijinom profilu kao aktuelan, a reč je o onom koji je nastao pre 20 meseci, što se vidi u njenim istaknutim objavama, Sofija kaže da to ona nikada nije uradila.

- Ovo nije moj profil, valjda vidite sliku koja mi je na profilu? Ja ovo nisam izbacila, ovo nije izbačeno sa moje strane. Dva puta ne izbacujem isto, sa mog profila nije izbačeno dva puta, tvrdim - rekla nam je Sofija, a kada smo joj predočili da to ipak jeste njen profil, budući da je identična profilna slika i ime profila kao na objavi koju ima sada na profilu, sa izmenjenom profilnom slikom i imenom profila (budući da je menjala nekoliko puta otkad je izašla iz rijaltiija), rekla nam je:

- To nije sporno, slika, ime, sve je to OK, ali ruže iz noćnog provoda ja nisam ponavljala izbacivanje, iskreno, i nemoguće je, jer ja taj snimak sem istaknuto nemam u telefonu i ne bih istakla nešto što bih ponovo objavila. Nemam potrebu pored ovoliko novih dešavanja da izbacujem stara - u svom stilu demantovala je Sofija, a da li istinu govori ona ili pojedini korisnici društvenih mreža, ostavljamo vam da prosudite sami.

Autor: D. T.