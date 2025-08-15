AKTUELNO

ŽESTOKO SUOČAVANJE LJUBAVNOG TROUGLA! Ivan Marinković u ratu s bivšom ženom i devojkom: Jelena i Aleks rešile da progovore, večeras GORI Narod pita!

Foto: Pink.rs

Na programu TV Pink i ove večeri biće emisija "Elita - Narod pita", a u vrućim stolicama naći će se pripadnici nekadašnjeg ljubavnog trougla!

Naime, u studio u Šimanovcima stiže Ivan Marinković, koji će se bez dlake na jeziku suočiti sa bivšim partnerkama - bivšom suprugom Jelenom Ilić, sa kojom je na ratnoj nozi, ali i bivšom devojkom iz "Elite", Aleksandrom Aleks Nikolić, sa kojom je nedavno žestoko ratovao u studiju Pinka.

Takođe, dugo su u "Eliti" ratovale i njih dve, baš zbog Marinkovića, a šta će jedni o drugima izneti ove noći, ostaje da vidimo.

Glavnu reč imaju gledaoci - pozovite 0677/300-600 i uključite se direktno u program TV Pink!

Domaćin emisije biće Darko Tanasijević. TV Pink, uživo od 22h!

