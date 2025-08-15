AKTUELNO

Jelena Ilić kupila stan! Pljušte čestitke, Đedović oduševljen: Moja lutkica, moja KOMŠINICA! (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Bivša učesnica "Elite 8" Jelena Ilić ostvarila je svoj san posle napuštanja rijalitija, kada je sebi kupila prvu nekretninu!

Jelena je dugo bila podstanar u Beogradu, a sada konačno ima svoj "krov nad glavom". Sada, kada se stambeno obezbedila, pohvalila se na društvenim mrežama kupoprodajnim ugovorom.

- Ko želi da čestita, nek čestita - napisala je Jelena, a među prvima se oglasio njen cimer iz rijalitija Marko Đedović.

Foto: Instagram.com

Kako smo saznali, Jelena je kupila stan u zgradi do Đedovićeve.

- Moja lutkica, moja komšinica - napisao joj je Đedović.

Usledila je i čestitka prijateljice, pred čijim je objektivom Jelena ponosno pozirala:

- Od danas zvanično vlasnica svojih zidova i računa! Čestitam za novi životni status i adresu... Samo neka se nižu - napisala je ona.

Podsetimo, Jelena će večeras gostovati u emisiji "Elita - Narod pita", gde će se suočiti sa bivšim suprugom Ivanom Marinkovićem i njegovom bivšom devojkom Aleksandrom Nikolić.

Autor: D. T.

