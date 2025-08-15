JAVNI VAPAJ BIVŠE ZADRUGARKE! Prolazi kroz pakao, skuplja novac za lečenje majke: Sve joj je gore, ovo je jedini način! (FOTO)

Bivša učesnica rijalitija "Zadruga" Sandra Bajić, poznatija kao MC Aleks, obavestila je javnost putem naloga na društvenoj mreži Instagram da prikuplja novac za lečenje majke Ružice, kojoj su potrebna znatna novčana sredstva kako bi lečenje nastavila u inostranstvu, posle bezuspešnih pokušaja u Bosni i Hercegovini.

Njena majka je do sada imala tri operacije koje, prema njenim rečima, nisu urodile plodom.

- Mislila sam da nikada neće doći do ovoga, bar sam se trudila da ne dođe, ali prosto, neke stvari nisu u našim rukama. Nama bliski ljudi znaju da moja majka vodi borbu sa kičmom i da je u tri godine imala tri operacije koje su bezuspešne, odnosno slobodno mogu reći da su je doktori uništili - počela je MC Aleks i objasnila:

- Tri godine se borimo zajedno i tri godine žena na štakama hoda, a njoj je sve gore i gore i jedini način jeste da ona ode van naših granica i da probamo još to. Prošli petak je pokrenuta akcija prikupljanja novca za nju, da ode u Tursku na operaciju. Biću svima zahvalna, ko god podeli ovo, od velikog nam je značaja. I samo da vam kažem da uvek budete ljubazni prema ljudima jer nikada ne znate šta se krije iza društvenih mreža i sa čime se sve ljudi bore i šta nose na svojim leđima. Hvala svima koji su do sada bili tu - napisala je bivša učesnica rijalitija, a potom objavila načine na koje zainteresovani mogu uplatiti novac za lečenje njene majke, ali i profakturu sa klinike u Turskoj, gde bi trebalo da bude urađena operacija.

Iz navedenog se vidi da je za samu operaciju neophodno 18.500, a dodatni novac potreban je za propratne troškove.

Autor: D. T.