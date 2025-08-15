AKTUELNO

Domaći

Luka Vujović u tazbini: Bajo stigao u Beograd zbog Sandre, on zbrisao u Sarajevo kod Ahmića! Prihvatila ga i Grofica! (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com/sitaahmic ||

Luka Vujović, bivši učesnik "Elite 8", nakon rijalitija boravio je sa svojom partnerkom Aneli Ahmić u Beogradu, a sada su spakovali kofere i uputili u Sarajevo, kod njene porodice.

Na društvenim mrežama veliku pažnju privukla je fotografija na kojoj je Vujović u Sarajevu. Sedeo je zajedno u kafiću sa Aneli, njenom rođenom sestrom Sitom, ali i majkom Jasminom Ahmić Groficom, koja ga je konačno, po svemu sudeći, prihvatila, iako je tokom trajanja rijalitija o njemu izjavljivala ne baš tako lepe stvari, a sve zbog svađa sa Aneli.

Inače, Luka ne razgovara sa svojim ocem Nikolom Vujovićem Bajom, koji je baš u vreme kada mu je sin u Sarajevu iz Švajcarske, gde živi, došao u Beograd, kako bi se video sa sinovljevom bivšom Sandrom Obradović, za koju i dalje navija, dok za Aneli neće ni da čuje.

Foto: Pink.rs, Privatna arhiva

Verili se Aneli i Luka

Podsetimo, Luka je pre nekoliko dana upriličio žurku povodom Anelinog rođendana, a potom je usledila i veridba, koju Ahmićeva nije mogla ni da sanja.

Uz vatromete i baklje Luka je zaprosio Aneli, a ona je rekla DA.

Autor: D. T.

#ANELI AHMIĆ

#ELITA

#Jasmina Ahmić Grofica

#luka vujović

