EKSKLUZIVNO! Jelena Karleuša peti član žirija Pinkovih zvezda, Željko Mitrović poručio: Mi smo simbol pomirenja! (VIDEO)

Direktor i vlasnik Pink Media Group potpisao je danas ugovor sa Jelenom Karleušom, koja će biti peti član žirija "Pinkovih zvezda", spektakularnog muzičkog takmičenja koje startuje u ove jeseni na najgledanijoj TV u Srbiji!

Mitrović je prethodno javnosti predstavio Desingericu, Dragana Stojkovića Bosanca, Zoricu Brunclik i Viki Miljković, a žiri je kompletirao sa Karleušom.

- Da napravimo sezonu za pamćenje, koju Balkan nikada nije video! Ja sam uzbuđena, baš sam uznemirena, znam da će ovo biti velika stvar - bila je uzbuđena JK.

- Očekivano-neočekivano, svejedno... Ja mislim da se već malo u medijima i na mrežama zavrtelo, ne znam kako je to izašlo. Sada je već očekivano to što je bilo neočekivano. JK je peti član žirija, zapravo sa Desingericom smo potpisali pre više od mesec dana, zatim Bosanac, Zorica Brunclik, Viki Miljković i evo, JK. Niti Karleuša voli mene, niti ja nju, ali moram da kažem jednu stvar - mržnja je najgora stvar koja se dešava srpskom nacionalnom biću. Ako ne iskorenimo mržnju, ili kada bi energiju koju koristimo za mržnju koristili za neke kvalitetne, kreativne stvari, Srbija bi bila najuspešnija i najkreativnija zemlja na planeti. Mnogo pišem o gubljenju vremena na stvari koje nisu značajne, a mržnja je najbeznačajnija stvar koja je potpuno sumanuta. Rešio sam da iskorenimo sve netrpeljivosti, antagonizme, negativne polarizacije potpuno iz mog života. JK je simbol toga, simbol pomirenja i antimržnje. To mi je veoma važna stvar, ako već o tome pišem i govorim, red je da budem neko ko to sprovodi. Verujem da će JK u ovom sastavu žirija biti baš ono što je neophodno da bi taj žiri bio profilisan na različite načine, što znači da različiti žanrovi, različiti pevači, sa različitim kvalitetima, mogu da dobiju razumevanje od različitih članova žirija - rekao je Željko Mitrović.

- Hvala ti na ovoj neverovatnoj najavi, dirnuta sam kao neko ko je na svojoj koži u ovoj zemlji, a to si i ti sigurno osetio puno puta, nerazumevanje i mržnju. Smatram da je ovo pravi način da se pokaže kako protiv mržnje treba raditi, kako se treba ujediniti. Mislim da je kombinacija tebe i mene nešto što će biti apsolutna bomba - zahvalila mu se Karleuša, dok je Mitrović dodao:

- Ako govorimo o mržnji, moramo da budemo ti koji prvo sprovode antimržnjuu, zapravo, širimo ljubav. Nije bilo mnogo zahtevna kada je reč o ugovoru, osim što sam ja bio malo rigorozan, pa sam stavio da eksplicitno ne sme pominjati polne organe, ne sme pokazivati polne organe. U terminološkom, verbalnom smislu nismo stavili ograničenja.

Jelena nije ostala dužna:

- Ja ću pokazivati svoj polni organ jer je moj polni organ mozak, pokazivaću ga maksimalno - u svom stilu poručila je ona.

Mitrović se ovim povodom oglasio i na Instagramu, gde je poručio:

- Jelena Karleuša je peti član žirija, "Pinkovih Zvezda", najvećeg pevačkog takmičenja u ovom delu Evrope. Verujem da je "mržnja" najveći neprijatelj ljudske civilizacije, ali i srpskog nacionalnog bića! Ako se već borim protiv mržnje, onda je red da je iskorenim prvo u svom dvorištu! Jelena i ja bi mogli da budemo i simbol "pomirenja", ali i simbol eliminisanja mržnje u našim životima! Kada bi svi Srbi energiju koju koriste za mržnju, upotrebili za kreativne i pozitivne aktivnosti, Srbija bi bila najuspešnija zemlja na planeti! Ljudi, VOLITE SE, jer život je kratak i nema reprizu!

