AKTUELNO

Domaći

Zavirite u novi luks stan Jelene Ilić! Pogledajte u kakvom će se raju baškariti u Đedovićevom komšiluku: Moj dom, moje dvorište! (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Jelena Ilić, bivša učesnica "Elite", pohvalila se da je rešila svoje stambeno pitanje i sebi obezbedila prvu nekretninu!

Usledile su čestitke njenih prijatelja i pratilaca na mrežama, a među prvima je bio Marko Đedović, u čijem će komšiluku živeti.

- Moja lutkica, moja komšinica - poručio je Marko, a Jelena je sada usnimila deo svog novog životnog prostora.

Video: Instagram.com

Prostrani stan ima i svoje dvorište koje je pažljivo snimila, a posebno joj se dopalo i kupatilo, koje je takođe pokazala pratiocima.

Video: Instagram.com

Takođe, Jelenin stan nalazi se na prvom spratu, u čemu je ona prepoznala zanimljivu simboliku, što je isto podelila na mrežama.

Video: Instagram.com

Podsetimo, Jelena će večeras gostovati u emisiji "Elita - Narod pita" zajedno sa bivšim suprugom Ivanom Marinkovićem i njegovom bivšom devojkom iz rijalitija Aleksandrom Aleks Nikolić.

pročitajte još

ŽESTOKO SUOČAVANJE LJUBAVNOG TROUGLA! Ivan Marinković u ratu s bivšom ženom i devojkom: Jelena i Aleks rešile da progovore, večeras GORI Narod pita!

Autor: D. T.

#Jelena Ilić

#Marko Đedović

#kupovina stana

#stan

POVEZANE VESTI

Domaći

Jelena Ilić kupila stan! Pljušte čestitke, Đedović oduševljen: Moja lutkica, moja KOMŠINICA! (FOTO)

Domaći

Zavirite u kuću Milana Miloševića! Sva u zlatu, umetnička dela na sve strane, a jedino ovaj kućni posao voditelj obavlja: To ne dozvoljavam nikome!

Domaći

Jelena Ilić nakon razvoda stiže u Elitu 8: Posle ljubavnog brodoloma spremna za novi početak! (VIDEO)

Domaći

Ovo nisu sigurno očekivali: Matorinim roditeljima će pasti vilice kada vide šta je uradila (FOTO)

Domaći

EKSKLUZIVNO SAZNAJEMO! Jelena Ilić ima novog dečka - evo ko je fudbaler koji joj je ukrao srce (FOTO)

Domaći

Naš pevač pazario penthaus u Budvi: Na krovu bazen i ogromna terasa, pogledajte u kakvom luksuzu se folker baškari (VIDEO)