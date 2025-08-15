Zavirite u novi luks stan Jelene Ilić! Pogledajte u kakvom će se raju baškariti u Đedovićevom komšiluku: Moj dom, moje dvorište! (VIDEO)

Jelena Ilić, bivša učesnica "Elite", pohvalila se da je rešila svoje stambeno pitanje i sebi obezbedila prvu nekretninu!

Usledile su čestitke njenih prijatelja i pratilaca na mrežama, a među prvima je bio Marko Đedović, u čijem će komšiluku živeti.

- Moja lutkica, moja komšinica - poručio je Marko, a Jelena je sada usnimila deo svog novog životnog prostora.

Prostrani stan ima i svoje dvorište koje je pažljivo snimila, a posebno joj se dopalo i kupatilo, koje je takođe pokazala pratiocima.

Takođe, Jelenin stan nalazi se na prvom spratu, u čemu je ona prepoznala zanimljivu simboliku, što je isto podelila na mrežama.

Podsetimo, Jelena će večeras gostovati u emisiji "Elita - Narod pita" zajedno sa bivšim suprugom Ivanom Marinkovićem i njegovom bivšom devojkom iz rijalitija Aleksandrom Aleks Nikolić.

Autor: D. T.