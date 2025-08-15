PAPRENO PLATILA STAN NA ZVEZDARI! Jelena Ilić otkrila detalje o nekretnini koju je pazarila, oprema je po poslednjoj modi

Nakon što je kupila luksuznu nekretninu na Zvezdari Jelena Ilić je za medije otrkila koliko je platila cenu kvadrata, ali i kada planira da se useli u novi dom.

Jelena Ilić pametno je uložila novac zarađen u rijalitiju, a novi stan će već naredne nedelje početi da oprema po poslednjoj modi.

- Kupila sam stan na Zvezdari, na ovoj lokaciji kvadrat se kreće oko 3.500 evra. Srećna sam, uzbuđena. Od ponedeljka počinjem da opremam, juče smo obavili potpisivanje ugovora i plaćanje. Sad ide onaj lepši deo. Stan izgleda jako dobro, zarada u rijalitiju je bila dobra. Stvarno luksuzno izgleda, nova gradnja je u pitanju - kaže Jelena Ilić za medije, pa otkriva da li će ponovo ući u rijaliti da se finansijski oporavi.

- E pa, ne, neću ulaziti u novu sezonu sigurno. Oporaviću se finansijski kad dođe novi muškarac koji oporavlja. Dečko sa kojim su me povezivali mi je poznanik, nije neko sa kim sam u vezi, tako da kada budem bila nadam se da će moj muškarac biti finansijski stabilan. Svakako mi nije rijaliti u planu, sada opremam stan, hoću da uživam u tome.

Na samom kraju Jelena Ilić osvrnula se na poruke koje joj je slao bivši muž Ivan Marinković.

- Pisao mi je, hteo je da vidi psa. Primila sam poruke, ni na jednu nisam odgovorila. Pričao je da ću ja njega zvati i da će mi trebati u životu, od toga nema ništa, ne zanima me. Pretpostavljam da mu je pas služio da me vidi, doduše, znam da on njega voli, bio nam je kao član porodice, ali sigurno da je hteo i mene da čuje.

Autor: M. V.